Marja Salomaan kirjoituksessa kaupunkiradan junavarikon paikasta (HS Kaupunki 18.7.) jätettiin mainitsematta, että Uudenmaan maakuntakaavan varikkomerkinnästä tehtiin Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen valitukset myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Se on ottanut varikkomerkinnästä tehdyt valitukset käsittelyyn.

Kyse ei ole nimby-ilmiöstä, vaan valittajat – Kirkkonummen kunta, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luoman kyläyhdistys sekä joukko lähialueen maanomistajia – vetoavat ennen kaikkea ympäristökysymyksiin sekä itse prosessiin, jolla varikkomerkintä kaavakarttaan tehtiin.

Suomessa ei ole sellaista maankäytön suunnittelun osaamista, jolla kyettäisiin sijoittamaan samalle alueelle voimassa olevan kaavan mukainen kulttuurihistoriallisesti arvokas maisema, Natura-alue, tärkeät viheryhteydet meren rannikolta järviylängölle ja kymmenien hehtaarien suuruinen, vuorokauden ympäri toimiva valaistu teollisuusalue niin, että maisema- ja suojeluarvot alueella säilyvät.

Alueen maaperä on erittäin vaikeasti rakennettavissa olevaa saviliejua ja savea (yli 20 metriä syvää), ja varikko sijoittuisi suurelta osin tulva-alueelle. Mutta merkittävintä on, että alueen on todettu olevan suurelta osin sulfiittisavea. Siksi maapohjan käsittelyn seurauksena on olemassa suuri riski sille, että koko Espoonlahden ekosysteemi tuhoutuu happamoitumisen seurauksena. Ja suunnitellun varikkoalueen vieressä on Natura-alue.

Väite siitä, että Luoma ja Mankki olisivat jollain tavoin vaihtoehtoisia varikon sijaintipaikkoja, on näennäinen. Toinen sijainti Espoonlahden pohjukan kulttuurimaisemassa on osin painottunut länsipuolelle (Luoma) ja toinen itäpuolelle (Mankki). Varikon aiheuttama tuho alueella on molemmissa tapauksissa sama.

Sivistysyhteiskunta arvostaa omaa kulttuuriaan ja vaalii luontoarvoja. Näin tulee tehdä silloinkin, kun pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä kehitetään. Varikolle löytyy sopiva paikka ympäristö- ja luontoarvoja tieten tahtoen tuhoamatta.

Hannu Valtanen

kunnanvaltuutettu (kok), Kirkkonummi

