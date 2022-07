Vuokravaatepalvelun laajentamisella ja kehittämisellä olisi myös monia yleiseen suomalaiseen pukeutumiskäyttäytymiseen liittyviä merkityksiä.

Suomessa ja maailmalla nopeasti kiihtynyt inflaatio, kuluttajahintojen nousu sekä materiaalien toimitusvaikeudet ovat suuntaamassa kuluttajia, tavarantoimittajia sekä palveluntarjoajia uusien valintojen äärelle.

Muuttuvissa tuotanto- ja etenkin kulutustottumuksissa olisi haasteiden pohtimisen sijaan kiinnitettävä nyt päähuomio tilanteen tuomiin mahdollisuuksiin.

Kansallisen kulutuskäyttäytymisen painopistettä olisi edelleen ohjattava nykyistä kestävämpien arvojen suuntaan. Sellaisia ovat muun muassa jakamistalous sekä palveluiden ja hyödykkeiden yhteiskäyttö. Konkreettisena esimerkkinä tästä on eri kulutustavaroiden vuokraus- ja lainaustoiminnan kehittäminen.

Yksi suurimpia kuluttamisen ja etenkin ylikuluttamisen aloja maassamme on vaatetusala. Muun muassa laatua, näyttävyyttä ja yksilöllisyyttä edellyttävä naisten juhla- ja edustuspukeutuminen on nykyisellään konkreettinen ja monille omakohtaisestikin varsin tuttu ylikuluttamisen esimerkki. Sille on kuitenkin olemassa myös parempia ja kestävämpiä vaihtoehtoja.

Eettisesti, ekologisesti, vastuullisesti ja kestävän kulutuksen yleisten periaatteiden mukaisesti valmistetut laadukkaat vaatteet olisivat pienillä kulutustottumusten muutoksilla jo nyt kaikkien suomalaisnaisten saavutettavissa – myös nykyistä pienemmillä yksittäiseen käyttäjään kohdistuvilla taloudellisilla panostuksilla.

Vaatteiden vuokraustoiminta maassamme on perinteisesti ollut lähinnä miehille suunnattua smokkeihin, frakkeihin ja tummiin pukuihin keskittyvää palveluntarjontaa. Näiden palveluiden nykyistä laajempi kohdistaminen monipuolisiin, laadukkaisiin ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti valmistettuihin naisten vaatetustuotteisiin voisi olla kuluttamisen uusi kansallinen megatrendi. Juhlavaatteiden lisäksi valikoiman laajentaminen arkisempiin vaatteisiin ja bisnespukeutumiseen toisi uusia kuluttamisen mahdollisuuksia.

Vuokravaatepalvelun laajentamisella ja kehittämisellä olisi myös monia yleiseen suomalaiseen pukeutumiskäyttäytymiseen liittyviä merkityksiä. Laatuvaatetuksen käyttö kohdistuisi entistä useammille kuluttajille, mahdollisuus ja kiinnostus tutustua eri suunnittelijoiden tuotteisiin kasvaisi sekä ennen kaikkea uusien vaihtoehtojen tuleminen kansalliseen pukeutumiskulttuuriimme toisi uutta eloa meidän suomalaisten yhä niin usein kritisoituun tyylitajuumme.

Eila Parviainen

vaatetusalan toimija, yrittäjä

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.