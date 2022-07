Taloudellisesti suurnopeusradat Suomeen eivät vaikuta kovin tuottavilta.

Asiantuntija-arvioita tunnin junista on puolesta ja vastaan.

Suomirata Oy:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki kirjoitti (HS Mielipide 13.7.) pääradan ja Helsingin ja Tampereen välisen junaliikenteen toimivuudesta. Hän pohti, miten yhteyttä voitaisiin parantaa.

Suomiradan hankeyhtiössä ollaan ilmeisesti kallistumassa uuden, monet kaupungit ohittavan suoran suurnopeusratayhteyden puolelle. Mielestäni asiaa tulisi tarkastella yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti laajemmasta näkökulmasta, koska suuret ratahankkeet toteutetaan lähes aina julkisella rahalla, yleensä valtion budjettirahoituksella.

Onko uusi Suomirata ratkaisuna tarpeellinen? Tunnin junia ja suurnopeusratoja on perusteltu muun muassa sillä, että hankkeisiin voitaisiin saada muutakin kuin valtion verorahaa. Näin hankkeet etenisivät nopeasti ja matkustusajat Tampereen ja Helsingin välillä lyhenisivät kohti tunnin yhteyttä.

Maassamme on käyty myös pohdintaa siitä, ovatko tunnin junat eli suurnopeusjunat Suomen kokoisessa maassa lainkaan kannattavia, vaikka maan pitkät yhteydet maakunnista toiseen herättävät helposti odotuksia nopeammista suurnopeusradoista.

Asiantuntija-arvioita tunnin junista on puolesta ja vastaan. Hankeyhtiö Suomiradassa ollaan ilmeisesti kallistumassa suurnopeusradan kannalle Tampere–Helsinki-välillä. Muitakin näkemyksiä on. Aalto-yliopiston professori ja Maailmanpankin asiantuntija Antti Talvitie piti vuonna 2020 maamme kaikkia tunnin junia ja suurnopeusratoja tarpeettomina ja virheinvestointeina. Myös EU torppasi kesällä 2022 hankkeen Suomiradan yleissuunnittelun avustamisesta, koska valmistelu on aivan alkuvaiheessa.

Taloudellisesti suurnopeusradat Suomeen eivät vaikuta kovin tuottavilta. Aiemmin on arvioitu muun muassa, että suurnopeusradoilla saataisiin tunnin junilla liikennöitäessä takaisin erilaisina hyötyinä enintään noin 50 senttiä eurolta – Turun tunnin junalla hieman vähemmän, Tampereen tunnin junalla ehkä hieman enemmän. Pohdin, kuka vastuullinen ulkopuolinen sijoittaja, esimerkiksi eläkevakuutusyhtiö, sijoittaisi 500 miljoonaa euroa tunnin junan ratahankkeeseen, josta saisi takaisin aikanaan ehkä 250 miljoonaa euroa.

Suurnopeusradat ja tunnin junat julkisina investointeina vahvistaisivat maan keskittymistä entisestään suurimpiin yliopistokaupunkeihin Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun sekä Espooseen ja Vantaalle. Kansainvälisestikin tutkimuksissa, muun muassa Kiinassa, Japanissa ja EU:n alueella, suurnopeusjunien ja oikoratojen on todettu kasvattavan suurimpia metropolikaupunkeja. Mielestäni maan talous- ja väestönkasvun kiihdyttämisestä suurimpiin kaupunkeihin suurnopeusjunilla tulisikin keskustella, koska nopeiden ratojen investoinnit maksavat nykyrahassa noin kymmenen miljardia euroa tai enemmän, julkista rahaa.

Kustannusten lisäksi keskustelua tulisi käydä myös maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (mal) valtion ja suurten kuntien kesken. Nykyiset mal-sopimukset ovat tukeneet suurimpien kaupunkien kasvua. Maamme seuraavan hallituksen hallitusohjelmaa valmisteltaessa pohditaan ehkä myös mal-sopimusten jatkoa ja mahdollista laajentamista. Se onkin tarpeen yhteiskuntarakenteen tasapuolisen kehittämisen kannalta.

Kari Mustonen

freelance-journalisti

Hämeenlinna

Lue lisää: Päärata on herkkä häiriöille – Suomirata ratkaisisi pääradan kapasiteettiongelman

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.