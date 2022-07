Myös lapsilla tulee olla pääsy kulttuuritapahtumiin ja konsertteihin.

Hesarin etusivulla (18.7.) oli kolmen konsertin mainokset. Kahdessa niistä oli tieto, että alle 18-vuotiaat eivät taaskaan ole tervetulleita.

Tällaista ikärajaa soveltamalla konserttijärjestäjät rikkovat Suomenkin ratifioiman YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklaa 31, jonka nojalla lasten pääsy tarjolla oleviin kulttuuritapahtumiin, kuten konsertteihin, tulisi taata. Lisäksi ikäsyrjintä kielletään perustuslain kuudennessa pykälässä.

Ne harvat kerrat, kun tiukemmat kriteerini hankkia ikärajallisen tapahtuman pääsylippu ovat täyttyneet, olen poikkeuksetta havainnut, että tapahtumassa on ollut alkoholitarjoilua. Alueella ei ole ollut aitoja, joilla estetään alaikäisten pääsy anniskelualueelle, mitä tämän maan kansainvälisesti vertaillen tiukimmasta päästä oleva alkoholilaki tällöin edellyttää. Alkoholilakia on tässä kuitenkin sovellettu ohi perustuslain, vaikka perustuslain pykälän 106 mukaan perustuslain pitäisi saada etusija, jos muu laki on sen kanssa ristiriidassa.

On myös olemassa yksinkertainen vaihtoehto noudattaa kaikkia näitä lakeja: anniskelualue aidataan erilleen muusta tapahtuma-alueesta. Miksi näin ei tehtäisi?

Tulevatko ihmiset konserttiin juopottelemaan vai kuuntelemaan musiikkia? Vaikuttaa ilmeiseltä, että tapahtumajärjestäjät eivät ymmärrä, että oikea vastaus kysymykseen on viimeksi mainittu, koska ne toimivat ensin mainitun väärän vastauksen mukaisesti. Anniskelu näissä tapahtumissa ei mielestäni ole tarpeen lainkaan.

Kuisma Lappalainen

Helsinki

