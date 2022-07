Tapahtuma on tuottanut iloa paitsi pelaajille ja heidän perheilleen myös meille muille lasten ja nuorten urheilun seuraamisesta innostuneille.

Kesäloma lähti liikkeelle vähän toisin kuin olimme suunnitelleet, kun korona löysi jälleen kerran tiensä perheeseemme. Mökin ja matkailun sai unohtaa, kun tauti pakotti jäämään kotinurkille. Onneksi viime viikolla oli suurta urheilujuhlaa, kun Hesa Cup täytti kaupungin liikunta-alueet. Iloiset ja reippaat lapset ja nuoret ympäri Suomen ja ulkomailta saakka näyttivät taitojaan jalkapallokentillä, ja siitä pääsi tällainen sivusta tarkkailija nauttimaan.

Olen se aurinkolasipäinen nainen pienen valkoisen koiran kanssa, joka on päivystänyt Talin kentillä monta tuntia päivässä. Olen nähnyt islantilaisten poikien hienot kampaukset, kuullut brasilialaisten komeat kannustuslaulut ja todistanut HJK:n T08 Akatemian taiturointia poikien sarjassa. Onnistumisen riemu on tarttunut katsomoon saakka, ja toisaalta kurkkua on kuristanut, kun on nähnyt pelaajan pettymyksen tärkeällä hetkellä epäonnistuneen rankkarin jälkeen. Tämä kaikki on urheilua ja elämää parhaimmillaan.

Kiitos kaikille, jotka olivat mukana tällaisen huikean tapahtuman järjestämisessä. Se on tuottanut iloa paitsi pelaajille ja heidän perheilleen, myös meille muille lasten ja nuorten urheilun seuraamisesta innostuneille. Lisäksi se on tarjonnut erinomaista ajanvietettä lomailuun kotinurkilla. Erityinen kiitos vielä Talin kahviossa työskenneille nuorille, joiden iloisuus ja välittömyys nosti tunnelmaa entisestään. Koirakin kiittää saamastaan huomiosta ja herkkupaloista.

Kirsi Kunnas-Leinonen

urheiluhullu, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.