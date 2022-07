Lapin Kansa kirjoittaa, että ratayhteys Ruotsiin ja yhteys Jäämerelle saavat uuden merkityksen.

”Suomi on saari, on hokema, mutta samalla erittäin totta. Suomen yhteydet ja kuljetukset Eurooppaan toimivat valtaosin meriteitse. Riippuvuus merikuljetuksista on ja pysyy – sijainnillemme emme voi mitään. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut uudella tavalla mietintään väylien merkityksen myös sotilaalliselta ja turvallisuuspoliittiselta kannalta (LK 16.7.).”

”Suomenlahti on Venäjän uhkan takia muuttunut entistä haavoittuvaisemmaksi, joten Pohjanlahden ja pohjoisten yhteyksien rooli korostuu jatkossa entisestään.”

”Uudella tavalla merkitykselliseksi on noussut 20 kilometrin pätkä raidetta Keminmaan Laurilasta Tornion kautta ja Ruotsin Haaparantaan.”

”Rataosuuden sähköistäminen sai EU-rahoitusta huhtikuussa. Rahoituspäätöksen taustalla oli paitsi siviililiikenne myös radan sotilaallinen merkitys. Uusi yhteys avaa maareitin Ruotsin kautta Eurooppaan ja voi siten korvata häiriötilanteessa meriliikennettä.”

”Uusi geopoliittinen tilanne on nostanut keskusteluun jälleen kerran Jäämeren radan. Pohjanlahtikin on osa Itämerta, mutta satama Jäämeren rannalla olisi suora yhteys Atlanttiin. Uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa on hyvä olla eri vaihtoehtoja, ettemme ole yhden väylän varassa.”

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut tapaamme katsoa karttaa. Jatkossa kaikissa väylähankkeissa korostuu siviililiikenteen lisäksi huoltovarmuus, turvallisuuspolitiikka ja Suomen asema osana Natoa. Tämä voikin nostaa esiin väylähankkeita, joita ei aiemmin ole katsottu kannattaviksi.”

Karjalaisen mukaan kansallispuistoihin käytettävissä resursseissa on huomioitava kasvaneet kävijämäärät.

”Suomen kansallispuistoissa vierailtiin viime vuonna hieman yli neljä miljoonaa kertaa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.”

”Luontomatkailun suosion kasvaminen on positiivinen asia, mutta nopealla kasvulla on omat ongelmansa. Kansallispuistojen rahoitus ei ole noussut samassa suhteessa kävijämäärien kanssa, ja tämä on aiheuttanut sen, että esimerkiksi osa olemassa olevista rakenteista ei kestä patikkapolkujen nykyistä käyttömäärää.”

”Luonto- ja lähimatkailun tukeminen on järkevää sekä ihmisten hyvinvoinnin että alueiden elinkeinoelämän kannalta. Nykyiseen hallitusohjelmaan onkin kirjattu kansallispuistoverkoston laajentaminen ja luontomatkailun harjoittamisen edellytyksien parantaminen – –. Miljoonat kansallispuistokävijät ovat osoittaneet, että näiden kirjausten tulisi toteutua nyt myös käytännössä.”