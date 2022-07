Taksiyrittäjille on säädetty monia velvoitteita. Ongelma on siinä, ettei ketään kiinnosta, noudatetaanko niitä.

Liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala kirjoitti (HS Mielipide 18.7.), että paluu vanhaan taksilainsäädäntöön ei palvelisi ketään. Näin varmasti on, ja nyt olisikin vihdoin myös virkamiesten syytä katsoa eteenpäin eikä puolustella vanhoja virheitä. Eiköhän kansalaisille, muun muassa Ylen 10.7. julkaisemien tietojen perusteella, ole syyt nykylain taustalla tulleet selväksi.

Taksiyrittäjille on säädetty monia velvoitteita. Ongelma on siinä, ettei ketään kiinnosta, noudatetaanko niitä. Vastuulliset ja rehelliset taksialan toimijat, joita suurin osa alalla olevista on, saavat lisää hallinnollista taakkaa, mutta ”vilunkiyrittäjät” vähät välittävät mistään.

Laki edellyttää jokaisesta taksimatkasta kerättäviä minimitietoja. Kukaan ei kuitenkaan valvo eikä tosiasiallisesti voikaan valvoa, että näitä tietoja kerättäisiin. Edes kerättyjä tietoja viranomainen ei käytä eikä pysty käyttämään valvonnassa hyväkseen. Taksamittari ei edelleenkään ole pakollinen, vaikka Rantalan tekstistä näin voisi käsittää.

Taksien saatavuus suurimpien kaupunkien ulkopuolella on ongelmallista. Liikennepalvelulaki rajoitti voimakkaasti muun muassa yksittäisten taksien keskinäistä päivystysmahdollisuudesta sopimista. Työvoimapulan vuoksi yrittäjät keskittävät palvelunsa tuottavimpiin aikoihin ja paikkoihin.

Julkisen liikenteen toimijoista taksit ovat lisäksi voimakkaimmin verotettu toimija. Taksit eivät myöskään saa romutuspalkkiota tai sähköautojen hankintatukea.

Nyt siis myös lainvalmistelijoiden olisi syytä katsoa eteenpäin ja lähteä avoimin mielin yhdessä toimialan kanssa kehittämään palveluita kuluttajia paremmin palveleviksi.

Timo Koskinen

toimitusjohtaja

Suomen taksiliitto

