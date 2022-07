Siinä vaiheessa, kun perinteiset asiointimenetelmät loppuvat kokonaan, osa ihmisistä on todella pulassa.

Yhteiskunnassa on meneillään digiloikka. Kaikki tuntevat sen nahoissaan. Digiloikassa on paljon hyvää, mutta samalla se on myös selkeä uhka. Jotkut putoavat kelkasta. Täydelliseen digiyhteiskuntaan edetään liian nopein askelin. Meistä monet pysyvät mukana, kun on matkan varrella ollut pakko. Me opiskeluissamme ja työelämässämme tietotekniikkaa jo vuosikymmeniä käyttäneet olemme edenneet vuosien saatossa omia digiloikkiamme askel askeleelta. Tästä on seurannut, että meille selviytyminen kaikessa uudessa on ollut ainakin kohtuudella mahdollista.

On kuitenkin paljon ihmisiä, jotka eivät ole päivittäisissä toiminnoissaan päässeet tai joutuneet käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja. Heille meneillään oleva digiloikka on aivan liian nopea. On totta, että vaikkapa terveydenhuollon ajanvaraukset, matkailun ja muiden lippujen ostaminen erilaisiin tilaisuuksiin hoituvat nykytekniikalla todella notkeasti. Samoin pankkiasiat sekä lehtien ja tavaroiden tilaukset hoituvat helposti kotisohvalta – jos siihen on laitteet ja osaaminen. Entä jos niitä ei ole?

Siinä vaiheessa, kun perinteiset asiointimenetelmät loppuvat kokonaan, osa ihmisistä on todella pulassa. Kun käteisen rahan saaminen ja käyttäminen muuttuvat harvinaiseksi tai poistuvat kokonaan, sen digiloikan ottaminen tulee tietenkin kaikille pakolliseksi. Terveydenhuollon asiakaspalveluun pääseminen puhelimitse on jo nyt varsin monen puhelun takana. Sekin digiloikka tulee kohta kaikille eteen.

Yhteiskunnan digitalisaatio etenee. Pääosin se on hyvä asia. Samalla pitää kuitenkin selvittää, mitkä palvelut ihmisten pitäisi pystyä hoitamaan heille mahdollisilla asiointimenetelmillä, ja kuinka kauan. Asioita pitää jatkossakin pystyä hoitamaan ilman merkittäviä lisäkustannuksia siitä, ettei ole ollut mahdollista perehtyä kaikkiin tietoteknisiin uudistuksiin. Samalla kun kehitetään uusia nykyaikaisia asiointimenetelmiä, pidetään rinnalla mahdollisuus myös perinteiseen asiointiin. Se maksaa, sanotaan. Niin maksaa. Olkoon se osa niitä kustannuksia, joita uudistuksiin liittyy. Aika hoitaa myös tämän melko pikaisesti.

Jukka Moilanen

Ulvilan entinen kaupunginjohtaja

Harjavalta

