Ostosturismi Venäjältä elpyy, mutta hitaasti.

Suomen ja Venäjän rajalla Kaakkois-Suomessa on pikkuhiljaa ehkä alkamassa monen suomalaiskauppiaan pitkään odottama sesonki: venäläiset pääsevät taas ostoksille Suomeen. Raja Venäjältä Suomen puolelle avautui viime viikon lopulla.

Vielä ei tiedä, mihin venäläisten ostosmatkailu lopulta asettuu. Vie varmasti aikaa, ennen kuin tilanne palautuu edes lähelle ennen koronaviruspandemiaa vallinneita oloja – jos koskaan. Sekin vie aikaa, että itänaapurit saavat vanhoiksi menneet viisuminsa takaisin voimaan – ja uskovat, että kyllä, rajan yli pääsee taas ostoksille.

Viime viikonloppuna, rajan juuri auettua, liikennettä kyllä näkyi, mutta ei sentään mitään ryntäystä. Rajavartioston mukaan liikenne Venäjältä sujui ”soljuvasti”.

Kaikki itäsuomalaiset eivät tietenkään ilahdu venäläisturistien paluusta. ”Pysyisivät vain omalla puolellaan rajaa”, ajattelee moni.

Itärajalla on sodista lähtien koettu syvää epäluuloa venäläisiä kohtaan. Naapuri on liian lähellä ja liian suuri. Imatrakin syntyi, koska valtaosa Jääsken kunnasta ja Enson teollisuustaajama jäivät Neuvostoliitolle. Venäjän hyökättyä Ukrainaan vanha epäilys nousi taas pintaan. Vaikka eihän sota Ukrainassa ole rivivenäläisten syytä.

Harva tulee ajatelleeksi, että ilman venäläisten maahan jättämää rahaa rajaseutu olisi näivettynyt vielä nopeammin kuin mitä on käynyt.

Syy parin vuoden hiljaiseloon on tietenkin koronavirusepidemia. Rajan yli ei enää niin vain kuljettukaan.

Ennen koronarajoituksia venäläisturistien laskettiin jättävän Etelä-Karjalan kauppoihin ja palveluihin jopa miljoona euroa päivässä. Se on paikallisille yrittäjille paljon rahaa.

Eteläisen Saimaan rannalla on kaksikin kylpylää, joiden tuloista suuri osa on tullut venäläisturisteilta. Ihme, että ne ovat sinnitelleet tähänkin asti.

Samaan aikaan moni erikoisliike eli niin sanottu kivijalkakauppa on joutunut panemaan lapun luukulle. Esimerkiksi Imatran keskustassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa on autiota. Useimmissa ikkunoissa on kyltti ”vuokrataan liiketilaa”. Katukuvaa hallitsevat lähinnä baarit ja kebab-pizzeriat.

Suomi autioituu. Ei pelkästään maaseutu, vaan myös pienet kaupungit. Nuoret muuttavat työn ja opiskelupaikkojen perässä suurempiin kaupunkeihin. Tässä pelissä voittajia ovat talousalueen pääkaupungit ja häviäjiä kaikki muut. Siksi kaikki, mikä piristää kuihtuvan alueen elinkeinoelämää, on vain hyväksi.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.