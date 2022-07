Kirkkolaissa on aina ollut tunnustuspykälä

Perustuslakivaliokunta jätti kirkolle mahdollisuuden säilyttää tunnustuspykälä kirkkolaissa.

Kirkkolain tunnustuspykälä on oleellinen osa kirkkolain kokonaisuutta identifioidessaan, mikä on kirkkolain perusta. Nykyisessä kirkkolaissa on tunnustuspykälä, ja niin oli sen edeltäjissäkin.

Perustuslain pykälässä 76 todetaan, että ”kirkkolaissa säädetään evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta”. Kirkon järjestysmuotoa ei voi erottaa kirkon tunnustuspohjasta, joka määrittää kirkon olemusta ja rakennetta sekä seurakunnan tehtäviä ja kirkon virkoja. Olisi nurinkurista, jos kirkkolain perustavista asioista säädettäisiin lakihierarkiassa vasta sen alapuolella olevassa kirkkojärjestyksessä. Tämä olisi vähän sama kuin talon rakentaminen ilman kunnon perustuksia.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta tunnisti tämän käsitellessään kirkkolakiehdotusta keväällä 2020. Se totesi, että kirkon identiteetin kannalta tunnustuspykälä voi olla oleellinen kirkkolaissa, vaikka pohtikin sen sijoitusmahdollisuutta kirkkojärjestykseen. Perustuslakivaliokunta jätti kirkolle mahdollisuuden säilyttää tunnustuspykälä kirkkolaissa. Tämä sivuutettiin HS:n jutussa (HS 18.7.). Eduskunnan hallintovaliokunta ei liioin maininnut tunnustuspykälää esteenä kirkkolain hyväksymiselle käsitellessään kirkkolakiesitystä keväällä 2020.

On syytä huomata, että laissa ortodoksisesta kirkosta (2006/985) on vastaava tunnustuspykälä, vaikka tämä laki on eduskunnan säätämä ilman ortodoksikirkon yksinomaista aloiteoikeutta ja säädetty perustuslakiuudistuksen jälkeen.

Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kokonaisuudistus eli kodifiointi on ollut ollut valmisteilla vuodesta 2005 alkaen. Kirkkolain käsittely eduskunnassa keskeytyi keväällä 2020 joidenkin epätarkkuuksien takia, ja koska eduskunnan hallintovaliokunta näki hyväksi, että kirkkolaista olisi aiheellista erottaa tietyt osat muuhun lainsäädäntöön. Näin kirkolliskokouksen uudessa vuoden 2021 yksimielisessä esityksessä nyt onkin tehty. Tunnustuspykälä on tässä esityksessä juuri samassa muodossa kuin se oli keväällä 2020 eduskunnassa olleessa esityksessä. Siten sen osalta on jo olemassa vihreää valoa esityksen etenemiselle eduskunnassa.

Kalle Mäki

Kirkkohallituksen täysistunnon jäsen, Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.