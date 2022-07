Etelä-Suomen Sanomien mukaan koronaviruspandemia on näyttänyt, että tehohoidossa on yllättävän pieni pelivara.

”Koko maassa on nyt noin 300 tehohoitopaikkaa, mutta on selvää, ettei kaikkia voida koskaan täyttää vain yhtä ja samaa kulkutautia sairastavilla potilailla.”

”Pelivara on niin vähäinen, ettei kannata ihmetellä, miksi se joutui koetukselle useaan otteeseen koronapandemian vaikeimpina aikoina.”

”Koronan paljastamien heikkouksien paikkaamiseksi on sosiaali- ja terveysministeriö asettanut valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on muun muassa arvioida, millaista valmiutta tehohoidossamme on tarpeen pitää yllä erityisesti juuri pandemiatyyppisten kriisien varalta. Ryhmän on määrä laatia ehdotuksensa jouluun mennessä, mutta jo viime keväänä perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) ilmaisi omana kantanaan, että tehohoitopaikkoja tarvitaan lisää jopa sata kappaletta. Uutissuomalaisen tuoreessa haastattelussa (ESS 18.7.) vastuuministeri muistutti, että tehohoitopaikkoja on maassamme normaaliaikojenkin varalta niukasti kansainvälisesti vertailtuna.”

”Tehohoitopaikkojen satamääräinen lisääminen olisi suoraviivainen mutta myös kallis ratkaisu riittävän kapasiteetin varmistamiseksi tulevissa kriiseissä. Yhden tehohoitopaikan ylläpito maksaa miljoona euroa vuodessa, joten sadan uuden paikan vuosikustannukset kohoaisivat sataan miljoonaan euroon. Summa on niin suuri, että asiantuntijoiden tulee arvioida tehohoitopaikkojen todellinen lisätarve mahdollisimman tarkasti. Tärkeässä kysymyksessä ei pidä pihtailla, mutta ei myöskään hankkia vain varmuuden maksimoimiseksi ylettömiä määriä paikkoja, joita ei koskaan tarvita tositoimissa.”

Turun Sanomat kirjoittaa Eurooppaa tänä kesänä piinaavista helteistä.

”Helleaalloilla on vakavia terveysvaikutuksia erityisesti ikääntyneille ja perussairauksista kärsiville.”

”Ilmastokriisi ei ole yksittäisen helleaallon syy, mutta ilmaston lämpeneminen lisää hellejaksojen määriä, pidentää niiden kestoa ja nostaa lämpötiloja.”

”Säähän liittyvät ääri-ilmiöt ovat yleistyneet Maailman ilmatieteen laitoksen mukaan selvästi viimeisen 50 vuoden aikana.”

”Tulevina vuosina on odotettavissa lisää ja entistä rajumpia helteitä, myös Suomessa. Ihmisten on syytä varautua helteisiin. On tärkeää muistaa riittävä nesteytys, pysyä poissa auringonpaisteesta ja suojella iho vaatteilla ja aurinkovoiteilla. Helteiden yleistyminen lisää myös tarvetta asuntojen viilentämiseen.”

”Tärkeintä on puuttua perussyyhyn eli ilmastokriisiin. Fossiilisten polttoaineiden käyttö pitää lopettaa mahdollisimman nopeasti.”