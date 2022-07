Metsämaan hiilinielun selvä pieneneminen ja maankäytön muuttuminen ensimmäistä kertaa päästölähteeksi sopivat huonosti Suomen imagoon kestävän metsätalouden ja metsäteollisuuden mallimaasta.

Suomi on metsämaa ja metsätalousmaa.

Kesäinen automatka Lapista Suomen halki etelään osoittaa, että puuta metsäisessä Suomessa on paljon.

Puupinot ja -varastot teiden varsilla ja lastausasemilla vaikuttavat vuosi vuodelta suuremmilta ja metsäautoteiltä tulevat täyteen lastatut tukkirekat entistäkin pidemmiltä. Hakkuuaukeat ovat laajoja, ja yksittäiset pystypuut niiden keskellä näyttävät orvoilta.

Vuosikymmeniä rakennettu imago suomalaisen metsätalouden erinomaisuudesta ja kestävän metsäteollisuuden mallimaasta rapistuu loputtomia hakkuuaukkoja katsellessa.

Laajat metsät ovat toki muualla kuin valtatien varrella, eikä tienvarsimaisemista voi tehdä pitkälle meneviä päätelmiä. Tilastot kuitenkin vahvistavat tuntuman hakkuiden lisääntymisestä.

Puulla riittää kysyntää, ja sitä myös käytetään ennätyksellisen paljon. Viime vuonna Suomen metsistä hakattiin metsäteollisuuden käyttöön noin 65 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Hakkuiden kokonaismäärä vuonna 2021 oli noin 76 miljoonaa kuutiota.

Hakkuutaso on niin korkea, että viime keväänä metsäinen maa koki yllätyksen.

Tilastokeskuksen julkistama kasvihuonekaasujen päästöjä koskeva ennakkotieto osoitti, että Suomen maankäytön – ennen kaikkea metsämaan – hiilinielu on pienentynyt selvästi.

Maankäyttö muuttui ensimmäistä kertaa Suomessa ilmastonmuutosta hillitsevästä hiilinielusta päästölähteeksi. Tämä on historiallinen muutos.

Syynä hiilinielujen pienenemiseen olivat lisääntyneet metsänhakkuut. Lisäksi tilanteeseen vaikutti laskeva trendi puuston kasvussa, mikä on todettu valtakunnan metsien inventoinnissa.

Metsät ovat Suomessa merkittävin ilmastonmuutosta hillitsevä varanto. Ne sitovat hiiltä ilmakehästä ja toimivat siten tärkeinä hiilinieluina. Hakkuiden lisääminen puolestaan rinnastuu päästöjen lisääntymiseen.

Tämä varanto on nyt pienentynyt merkittävästi. Metsät sitovat vähemmän hiilidioksidia kuin aikaisemmin. Samaan aikaan metsät kasvavat hitaammin.

” Puulla riittää kysyntää.

Tilanne on mykistävä, sillä uusien tietojen valossa kuilu päästöjen ja hiilinielujen välillä on valtava. Suomi ei pääsekään helpolla, kun tavoitellaan hiilineutraaliutta ja EU:n päästövähennystavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut.

Seuraukset voivat olla rajut, minkä vuoksi huippututkijoista koostuva Suomen ilmastopaneeli on vaatinut hallitukselta hiilinielujen pelastuspakettia. Hiilinielujen romahdus voi tuoda Suomelle jopa miljardi­laskun.

Paneelin mukaan metsänhakkuut eivät voi jatkua nykytasolla, saati kasvaa merkittävästi lähivuosina. Muuten vaarantuvat sekä ilmasto- että monimuotoisuustavoitteet.

Metsien käytön jatkuva kasvattaminen ei olekaan kansakunnan pelastustarina, jolla metsäsektorin imagoa on rakennettu vuosikymmenet.

Jotta Suomi pystyy täyttämään sekä kansalliset että kansainväliset ympäristötavoitteensa, hakkuut on pidettävä maltillisina ja metsien on annettava kasvaa kunnon ikään ennen kaatamista. Suojelualueitakin tarvitaan, samoin järeitä vanhoja metsiä.

Samaan aikaan paineet hakkuiden lisäämiseksi entisestään ovat kovat, koska puuntuonti Venäjältä loppui ja metsien energiakäyttöäkin halutaan lisätä. Kemin uusi sellutehdaskin valmistuu ensi vuonna, ja sen puuntarve on valtava.

Hallitus hyväksyi heinäkuun alkupuolella maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman. Siinä linjataan useita maatalousmaata ja metsämaata sekä maankäytön muutoksia koskevia ilmastotoimia, jotka antavat lähtökohtia metsäpolitiikalle.

Hiilinielujen kokoon vaikuttaviin hakkuutasoihin suunnitelma ei puutu, vaan sen mukaan on tarpeen selvittää, miksi maankäyttösektori muuttui päästölähteeksi.

Hakkuutasot ja mahdollinen hakkuiden rajoittaminen ovat herkkiä aiheita, ja niiden pohtiminen jätettiin seuraavalle hallitukselle.

Suunnanmuutos metsäpolitiikassa on kuitenkin tarpeen, eikä pikkusäätö enää riitä. On myös aika ottaa huomioon se, että metsänhakkuiden lisäämisellä on väistämättä ympäristövaikutuksia.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.