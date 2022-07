Antti Helenius toi mielipidekirjoituksessaan (HS 2.7.) esiin tärkeän näkökohdan television tekstityksistä. Tosiasia on, ettei teksti näy lukijalle televisiosta kunnolla. Vaalea teksti ei erotu, jos sen tausta on kovin vaalea. Uusilla isoilla kuvaruuduilla tekstin tumma ääriviiva tulee näkyviin joten kuten, mutta jos näkö on huonontunut, ei se auta.

Ehdotan, että Yle vaihtaisi tekstin väriksi oranssin, jolloin luettavuus paranisi merkittävästi. Oranssia tekstitystä on näkynyt joskus aikaisemminkin, joten värin muutos on teknisesti mahdollista. Sen voisi tehdä oletukseksi kaikkiin tekstityksiin.

Seppo Niiranen

diplomi-insinööri, Oulu

