Junien käyttäessä matkaan vähemmän aikaa resurssien käyttö tehostuu: tarvitaan suhteellisesti vähemmän junakalustoa ja henkilökuntaa.

Nopeampien rautatieyhteyksien tarpeelle on useita piileviä syitä. Ilmeisintä on matkustajamäärän kasvu matka-ajan lyhentyessä. Voidaan ajaa useampia junavuoroja taloudellisesti järkevästi. Tämä parantaa palvelua edelleen odotusaikojen lyhentyessä.

Junien käyttäessä matkaan vähemmän aikaa resurssien käyttö tehostuu: tarvitaan suhteellisesti vähemmän junakalustoa ja henkilökuntaa. Uusi rata oikoo aikaisemman yhteyden mutkia ja epäsuoria reittejä. Tähän voidaan yhdistää kunnollisen juna-aikataulun rakentaminen, jossa vaihtoyhteydet toimivat hyvin. Tällaisessa vakioaikataulussa junat kulkevat tasaisin välein. Keskeistä on pystyä ajamaan solmupisteiden välit tietyissä tasaisissa aikamäärissä. Tästä juontaa käsite tunnin juna, vaikka sen lanseeraajat alkuperää tuskin ymmärsivät.

Pääradan kohdalla etuna on suuri junamäärä, joka mahdollistaa neliraiteisuuden. Tällöin voidaan varata omat raideparit sekä hitaille että nopeille junille ja räätälöidä niiden ominaisuudet kummallekin sopiviksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että samassa ratakäytävässä nopeita raiteita varten tarvitaan merkittävästi pienempiä oikomisia. Muulla rataverkolla tilanne on vaikeampi, koska sekaliikenteessä on huomioitava myös tavaraliikenteen tarpeet.

Näistä eduista saatavat hyödyt ovat usein vaikeasti muutettavia euroiksi. Vastaavatko edut syntyviä kustannuksia? Nykyradan parantamisen haittana on lisäksi se, että työt on tehtävä vallitsevan liikenteen seassa. Rakentamisen aikaiset haitat ovat merkittäviä, mutta kertaluonteisia. Selvitykset ovat käynnissä ja tuloksia odotellaan mielenkiinnolla monella taholla.

Juha P Korhonen

liikenne- ja aikataulusuunnittelija

Mikkeli

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.