Helsingin Sanomat kertoi (13.7.), kuinka helsinkiläisrehtori oli joutunut palkanlaskijaksi. Olen toiminut kuntapuolella esihenkilönä useita vuosia. Työ on sinä aikana muuttunut kiireisemmäksi, ja moni esihenkilö on uupunut. Samanaikaisesti hallinnollinen työ on lisääntynyt merkittävästi. Käyttöön otetaan nopeasti uusia järjestelmiä, joiden on laskettu tuottavan säästöjä, kun työ siirtyy esihenkilöiden tehtäväksi.

Jokaiselle asialle tuntuu olevan oma järjestelmänsä laskun maksusta lomien hakemiseen. Kymmenien työntekijöiden määrä tuottaa työtä. Ennen valmistelutyötä tekivät yleissihteerit, jotka olivat työhönsä koulutettuja alan ammattilaisia. Ammattibarometrin mukaan heistä on nyt lähes kaikkialla ylitarjontaa. Rehtorit ja muut kunta-alan esihenkilöt väsyvät työmäärään. Voisiko tässä olla jokin yhteys?

Hallintoon hukkunut

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

