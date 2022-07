Ilta-Sanomat kirjoittaa, että Vladimir Putinilla on Eurooppaa vastaan ase, jota on vaikea torjua.

”Elämän ja kuoleman kysymys.”

”Näillä sanoilla EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell kuvaili Ukrainan satamien saartoa Mustallamerellä. Borrell varoitti pahenevasta ruokapulasta ja jopa nälänhädästä, jos Venäjä ei pura saartoa ja päästä ukrainalaista viljaa maailmalle.”

”Viime viikolla Venäjän ja Ukrainan neuvottelijat sekä YK:n edustaja keskustelivat Istanbulissa Mustanmeren viljakuljetuksista. Turkki ehti jo ilmoittaa, että sopimus allekirjoitetaan tällä viikolla, mutta maanantaina uutistoimisto Reutersin turkkilaislähde kertoi, että sovun tiellä on vielä ’pieniä ongelmia’.”

”Borrell on syyttänyt Venäjää ruoan käyttämisestä aseena. Hän ei ole yksin. Kesäkuussa Yalen yliopiston historian professori Timothy Snyder esitti teorian, jonka mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin aikoo aiheuttaa nälänhätää Aasiassa ja Afrikassa voittaakseen sodan Euroopassa. Snyderin teorian mukaan yksi Putinin tavoitteesta on ajaa siirtolaisia Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta Eurooppaan. Se johtaisi epävakauteen, jota Putin tavoittelee.”

Maaseudun tulevaisuuden mukaan työmarkkinoilla ja talouspolitiikassa tarvitaan samaa yhteishenkeä kuin turvallisuuspolitiikassa on nyt nähty.

”Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoi ääneen sen, mitä puolueiden vaaliohjelmien kirjoittajat eivät haluaisi kuulla (MT 18.7.). Seuraavan hallituksen ohjelmassa on menoleikkauksia. Tältä hallitukselta Rehn toivoo valtiovarainministeriön johdolla tehtyä menokartoitusta. Kartoitusta voitaisiin hänen mukaansa käyttää seuraavien hallitusneuvotteluiden yhteydessä, jotta kyettäisiin karsimaan sellaisia menoja, jotka eivät ole välttämättömiä.”

”Rehnin ehdotus on kannatettava. Ikävien päätösten teko on helpompaa, kun taustalla on huolella laadittu kartoitus menoista. Demokratian kannalta on tärkeää, että leikkauskohteista voidaan keskustella avoimesti jo vaalikentillä. Leikkauksien rinnalla Rehn ehdottaa lisärahaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, jossa Suomen suhteellinen asema on heikentynyt.”

”Rehnin avaus on terve muistutus poliitikoille. Suomi velkaantuu tänä vuonna lähes 9 miljardia euroa, eikä sellaista talouskasvua ole näköpiirissä, millä velkaantuminen yksin pysähtyisi. Valtionlainan korot ovat kesän aikana nousseet, mikä entisestään lisää velkaantumista. Inflaatio lisää valtion nimellisiä tuloja, mutta samalla indeksisidonnaiset menot kasvavat. Suomeen tarvitaan keskustelua siitä, mikä on julkisten menojen tärkeysjärjestys ja mistä voidaan säästää.”