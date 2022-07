Jos haluan olla aidosti ekologinen ja varmistaa sähköverkon riittävyyden, joudun edelleen laittamaan herätyskellon soimaan kaksi kertaa yöllä.

ANNI Lassila nosti kommentissaan (HS 13.7.) esiin sähkön hinnoittelussa olevan puutteen. Hän totesi, että kuluttajia tulisi kannustaa sähkönkäyttöön aikoina, jolloin sitä tuotetaan eniten muun muassa tuulivoimalla.

Tällaiseen hinnoitteluun perustuva tuote kuitenkin puuttuu markkinoilta. Usein kuluttajalle edullisin vaihtoehto on kiinteähintainen sähkösopimus, jossa hinta on sama riippumatta siitä, onko sähköstä ylitarjontaa vai puutetta.

Pörssisähkön hinta on todennäköisesti paras mittari ohjaamaan kulutusta tunneille, jolloin uusiutuvaa energiaa on eniten tarjolla. Sen hinta huipputunneilta on kuitenkin monikymmenkertainen verrattuna kiinteähintaiseen sähkösopimukseen, joten on ymmärrettävää, että se ei kuluttajia houkuttele.

Toinen suuri haaste ekologisempaan sähkön kuluttamiseen siirtymisessä on tekniikka. Useimmissa kotitalouksissa kulutus mitataan jo tunneittain, joten siinä ei ole ongelmia. Sen sijaan kulutuslaitteiden ohjaaminen tapahtuu pääosin samoin kuin vielä 50 vuotta sitten. Kuluttajille on tarjolla korkeintaan ohjelmoitavia kellokytkimiä, joissa kulutus voidaan asettaa kiinteästi tapahtumaan esimerkiksi yöaikaan. Sama koskee pääosin myös sähköautojen latausta. Uskon, että jos kaikki Suomen sähköautot ladattaisiin niinä tunteina, kun verkossa on eniten tarjontaa ja vähiten kulutusta, tulevilta ennustetuilta sähkökatkoilta kuluttajille vältyttäisiin.

Nämä tunnit ovat todennäköisesti ne, jolloin pörssisähkö on halvimmillaan. Kuulostaa helpolta, mutta ei ole.

Tällaista automatiikkaa, joka seuraa pörssisähkön hintaa ja ohjaa kulutuksen siihen, on saatavilla lähinnä tee se itse -rakennussarjana. Sen käyttöönotto edellyttää viitseliäisyyttä, koodaustaitoja, kolvin käyttöä ja elektroniikan piirikaavioiden ymmärtämistä.

Yksinkertainen tekoälyyn perustuva tuote, joka kytkee auton latauksen tai sähkölaitteen päälle, kun hinta on halvimmillaan ja jonka kuluttaja ostaisi kaupasta ja ottaisi käyttöön, puuttuu edelleen.

Jos haluan olla aidosti ekologinen ja varmistaa sähköverkon riittävyyden, joudun edelleen laittamaan herätyskellon soimaan kaksi kertaa yöllä: silloin, kun on aika käydä kytkemässä sähkölaitteet päälle ja toisen kerran aamuyöllä, kun on aika sammuttaa ne.

Juha Sylberg

Helsinki

