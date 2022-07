Fiskträskin kierrosta on alkukesän 2022 aikana muutettu kestävämmäksi tuomalla vaikeakulkuisemmille reitinosille soraa sekä rakentamalla soiden yli pitkospuita ja purojen yli kulkusiltoja.

Juha Kauko (HS Mielipide 18.7.) oli pahoittanut mielensä käydessään Fiskträskin taukopaikalla Sipoonkorven kansallispuistossa. Kirjoittajan mukaan erämaalammen tunnelma oli poistunut, koska kulkuyhteyksiä oli parannettu tuomalla paikalle soraa ja rakentamalla järven rantaan tulipaikka sekä ulkohuussi.

Sipoonkorven kävijämäärä oli viime vuonna noin 150 000. Määrä on kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Kolmen kilometrin mittainen Fiskträskin kierros on puiston suosituimpia reittejä, ja käyttöpaineen kasvaessa alun perin kävelemällä muodostunut polku on paikoin kulunut juurakkoiseksi, kivikkoiseksi ja sateiseen aikaan mutaantuvaksi. Maasto on myös kulunut polun lähistöllä, kun retkeilijät kiertävät vaikeakulkuisia polunosia.

Tästä syystä Fiskträskin kierrosta on alkukesän 2022 aikana muutettu kestävämmäksi tuomalla vaikeakulkuisemmille reitinosille soraa sekä rakentamalla soiden yli pitkospuita ja purojen yli kulkusiltoja. Fiskträskin rantametsään on rakennettu hormillinen tulipaikka, polttopuuvarasto ja kuivakäymälä. Kohde on myös avattu telttailulle. Lisäksi on rakennettu pääosin retkeilyreitistä erillinen huoltoreitti sekä varastointipaikka polttopuille, jotta taukopaikan polttopuiden kuljetus ja huussien tyhjentäminen onnistuu vuoden ympäri.

” Maastoon rakennettaessa käytetään pienikokoisia työkoneita.

Virkistysrakenteet sijoitetaan ja rakennetaan Sipoonkorven retkeilyvyöhykkeelle mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen. Maastoon rakennettaessa käytetään pienikokoisia työkoneita ja työt tehdään käsin. Huoltoreitit mitoitetaan mönkijä-peräkärry-yhdistelmälle sopiviksi, ja ne on suljettu puomein kaikista suunnista.

Sora-aineksen raekoko valitaan maaston kantavuuden mukaan. Kyseisellä reitillä käytettiin normaalia karkeampaa soraa kostean maaperän takia. Työkohteen juuri valmistuttua sorastuksen jäljet maastossa korostuvat, ja tätä pyritään korjaamaan kohteen viimeistelytöissä samalla, kun kohteeseen rakennetaan laavu. Vuosien kuluessa sorastettu retkeilypolku vähitellen maisemoituu puiden lehti- ja neulaskarikkeen ja pintakasvillisuuden vaikutuksesta.

Maaperältään luontaisesti kestävissä maastonkohdissa olevia ”neulaspolkuja” ei tarpeettomasti sorasteta, kuten ei myöskään etäisimpiä ja vähäisemmällä käytöllä olevia merkittyjä retkeilyreittejä. Sipoonkorvesta löytyy myös jatkossa monia merkittyjä reittejä, joissa tossut saattavat kastua, ja niille on hyvä valita sopivat jalkineet.

Sipoonkorven kansallispuiston reittien ja virkistyspalvelujen kehittämistä ohjaa hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut vuonna 2019. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä alueen retkeilijöiden kanssa. Monet toivoivat Sipoonkorpeen lisää merkittyjä reittejä, tulipaikkoja ja parannuksia huonokulkuisille reiteille. Suurin osa Sipoonkorven kansallispuistosta on syrjävyöhykettä, jonne luontoarvojen turvaamiseksi ei rakenneta virkistyskäytön rakenteita, mutta niillä saa liikkua jokamiehenoikeudella.

Kansallispuistot ovat laajoja luonnonsuojelualueita, joiden tehtävänä on turvata luonnon monimuotoisuus sekä antaa ihmisille mahdollisuus nauttia ja rentoutua luonnossa. Hyvät retkeilyrakenteet edesauttavat luontoon tutustumista, suojaavat herkkää luontoa ihmisten kulkua ohjaamalla sekä parantavat luontomatkailuyritysten toimintaedellytyksiä.

Harri Karjalainen

puistonjohtaja

Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut

