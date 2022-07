Keskioluen vapauttaminen vuonna 1969 osoitti, etteivät uudet juomatavat korvanneet vanhoja, vaan tulivat niiden rinnalle.

Suomalaisista 59 prosenttia haluaa viinit maitokauppoihin (HS 14.7.). Kansan ääntä on kuultava, mutta on myös tiedettävä päätöksen vaikutukset. Keskioluen vapauttaminen vuonna 1969 osoitti, etteivät uudet juomatavat korvanneet vanhoja, vaan tulivat niiden rinnalle. Alkoholin kulutus kaksinkertaistui viidessä vuodessa.

Viinien vapautuessa alkoholin saatavuus lisääntyisi – uusia jakelupisteitä tulisi noin 4 500. Elintarvikeliikkeissä ei kustannussyistä voida seisottaa hyllyissä kalliita viinejä. Niitä löytyisi vain harvoista erikoismyymälöistä, joissa hintoja ei säädellä, kuten Alkon tulee tehdä. Alko on myös yksi suurista alkoholin ostajista maailmalla. Se takaa laadun ja alemmat hinnat.

Alkon tulee noudattaa syrjimättömyyttä hinnoittelussa, lajivalikoimassa ja esillepanossa, eli pitää tarjolla kannattamatonta ja liian isoa valikoimaa – 79 maasta. Alko ei voi markkinoida tuotteitaan. Alkolla on viitisensataa myymälää ja jakelupistettä. Niissä on noin 11 500 tuotetta, joista mietoja viinejä on noin 8 700. Vuonna 2021 Alkon myynnistä litroina hieman alle 60 prosenttia oli mietojen viinien myyntiä.

Voiko Alko pitää yllä koko maan kattavaa myymäläverkostoa pelkästään väkevämmille juomille erityisesti maaseudulla?

Alkon myyjät on koulutettu kahteen asiaan: myynnin valvontaan ja tuotetietouteen. Asiakkaat antavat tuotetietäjille kouluarvosanan 8,6.

Useimmiten alkoholin lisätarve tulee yöllä ja viikonloppuna, kun alkoholi loppuu kesken. Kaupastahan sitä saa, vaan päihtyneelle ei saisi myydä. Järjestysmiehiä siis tarvitaan.

Jos haluaa halpaa viiniä ja paljon, niin sitten viinit maitokauppoihin. Jos haluaa korkeatasoisia viinejä ja tuotetietämystä, ne on haettava edelleen Alkosta.

Kun viinit tulevat maitokauppoihin, eduskunnan tulee miettiä koko alkoholijärjestelmän tarpeellisuus. Rajoitetaanko edelleen lailla alkoholin kulutusta ja säädelläänkö elinkeinotoimintaa?

Alkoholin kulutuksen kasvu on aina lisännyt perheväkivaltaa, alkoholismia, alkoholisairauksia ja -kuolemia eli yhteiskunnan menoja. Halutaanko maksaa vapautusten hinta?

Juhani Hakala

alkoholihallinnon kehittämispäällikkö, eläkkeellä

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.