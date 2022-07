Auroranlinnaan sulautuneen korkotukiyhtiön kiinteistöt on rakennettu vuosina 1995–2000, eikä niissä ollut ennen sulautumista juurikaan tehty suurempia kunnossapitokorjauksia.

Anne Rossi-Horto (HS Mielipide 20.7.) on huolissaan Kiinteistö oy Auroranlinnaan sulautuneiden Helsingin korkotukiasuntojen vuokrista ja kiinteistöjen hoidosta.

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Keskinäinen kiinteistö oy Helsingin Korkotukiasunnot sulautui 31.12.2019 osaksi Helsingin kaupungin kokonaan omistamaa Kiinteistö oy Auroranlinnaa.

Korkotukiasuntojen asuntokanta vapautui vuoden 2019 aikana korkotukirajoitteista, minkä jälkeen kiinteistöyhtiön asuntokanta oli vapaarahoitteista ja se sulautettiin osaksi Auroranlinnaa, joka omistaa ja hallinnoi Helsingin kaupunkikonsernin vapaarahoitteista asuntokantaa. Sulautumisella selkeytettiin ja keskitettiin vapaarahoitteisen asuntokannan hallinnointia Helsingin kaupunkikonsernissa.

Auroranlinna selvitti vuoden 2020 aikana sulautuneen yhtiön huoneistojen vuokratasoa yhteistyössä KTI Kiinteistötieto oy:n kanssa, vertaamalla vuokrien tasoa kunkin alueen yleiseen vuokratasoon. Alimmillaan yksittäisten huoneistojen vuokrat olivat alle puolet alueen yleisen tason vertailuvuokran mediaaniin verrattuna. Selvityksen jälkeen selvästi alle yleisen vuokratason olevia vuokria päätettiin tarkastaa siten, että vuokria nostetaan enintään kymmenen prosentin vuotuisilla korotuksilla, kunnes vuokran taso on 80 prosenttia alueen yleisen tason vertailuvuokrasta. Hyvän vuokratavan mukainen kohtuullinen vuotuinen enimmäiskorotus on 15 prosenttia.

Sulautuneen Korkotukiyhtiön kiinteistöt on rakennettu vuosina 1995–2000, eikä niissä ollut ennen sulautumista juurikaan tehty suurempia kunnossapitokorjauksia, joita keskimäärin 25 vuotta vanhoissa rakennuksissa on muun muassa julkisivujen, märkätilojen vesieristeiden ja hissien osalta tehty. Lisäksi asukkailta saadun palautteen perusteella muun muassa huoneistojen keittiökalusteissa ja lattiapinnoissa on runsaasti kunnostus- ja uusimistarvetta.

Syntyneen korjausvelan osalta Auroranlinna ryhtyi toimeen heti sulautumisen jälkeen, käyttäen vuonna 2020 sulautuneiden kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin noin kolme miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin kyseisten kiinteistöjen käyttökate olisi mahdollistanut. Vuokrien tarkastuksilla mahdollistetaan rakennusten kestävä kunnossapito sekä niiden terveellisyys ja turvallisuus asukkaille ja muille kiinteistön käyttäjille myös jatkossa.

Kiinteistö oy Auroranlinna tarjoaa asuntoja ensisijaisesti Helsingin kaupungin palvelussuhdekäyttöön. Palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät useinkaan täytä arava-asuntojen asukasvalintaperusteita. Aravarajoituslaki ja korkotukilaki eivät myöskään mahdollista niillä rahoitettujen ja vapaarahoitteisten vuokratalojen vuokrien tasaamista keskenään. Muun muassa näiden syiden vuoksi Auroranlinnan sulauttaminen Helsingin kaupungin asunnot oy:n kanssa ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista.

Tatu Rasia

toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Auroranlinna

