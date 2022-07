Sähköautoilu ei vähennä autoilun ongelmia Kehä III:n sisäpuolella, mutta maaseudulla elämistä se voi parantaa merkittävästi.

Pitkän pähkäilyn jälkeen päätin tammikuussa tilata täyssähköauton. Bensiiniauto oli vaihtoehto, mutta valinnan syy oli lopulta aatteellinen: en halunnut jäädä historian väärälle puolelle fossiilimoottorin kanssa.

En pysty lataamaan autoa kotona, joten sähköauto ei ole mitenkään itsestäänselvä valinta. Lataaminen K-kaupan tai S-marketin pihalla tulee olemaan rasittavaa, kunnes taloyhtiömme saa suunnitellut latauspisteet toteutettua.

En ole yksin siirtymässä sähköön. Autoalan keskusliitto arvioi, että 17 prosenttia uusista rekisteröitävistä autoista on tänä vuonna täyssähköautoja. Näissä luvuissa on paljon viime vuonna tilattuja autoja, eikä bensiinin korkea hinta näy kuin osin.

Kaikista uusista autoista jo lähes 40 prosenttia on ladattavia, kun hybridit lasketaan mukaan. Kasvusta huolimatta Suomi on kaukana maailman kärjestä. Sähköautoilua vahvasti tukevassa Norjassa jo yli 80 prosenttia tänä vuonna myydyistä uusista autoista on sähköautoja.

Maanteillä sähkö on yhä marginaalissa. Suomen noin 2,8 miljoonasta autosta täyssähköautoja oli heinäkuun lopussa 33 000.

Sähkö tulee olemaan päästöttömän henkilöautoilun voittava teknologia. EU on kieltämässä polttomoottoriautojen myynnin vuoteen 2035 mennessä. Edellisissä eduskuntavaaleissa puolueet vihreitä ja vasemmistoliittoa lukuun ottamatta vastustivat kieltoa.

Valtiovalta ja keskusta haikailevat yhä kaasuautojen ja biokaasun perään, mutta autonvalmistajien innottomuus jyrännee haaveet.

Päästöt ovat olleet autoilun keskeisimpiä poliittisia kiistanaiheita. Saasteilla on perusteltu joukkoliikenteen suosimista ja autoilun vähentämistä etenkin Helsingissä.

Vihreille poliitikoille tulee eteen kysymys, pitääkö myös sähköautoilua vähentää. Fossiilivapaan liikenteen maailmassa voisi ajatella, että halukkaat voivat autoilla vapaasti.

Käytännössä tilanne Kehä III:n sisällä ja ulkopuolella tulee olemaan hyvin erilainen.

Helsingin keskusta ja sisäänmenoväylät ovat Suomessa käytännössä ainoita paikkoja, joissa ruuhkat ovat iso ongelma. Sähköautot eivät ruuhkia poista.

Pysäköinti ja sen hinta ovat myös jatkuva ongelma Helsingin keskustassa. Sähköauto vie tilaa pyöräilyltä, sähköpotkulaudoilta ja terasseilta kaupungissa.

Tekniikan kehittyminen voi jopa pahentaa ongelmia. Jos autot joskus oikeasti oppivat ajamaan itseään, niiden ajeluttaminen tyhjinä kaupungissa voi olla pysäköintiä halvempaa. Tuhat keskustan kaduilla maleksivaa robottia ei lisää Helsingin keskustan viihtyvyyttä.

” En halunnut jäädä historian väärälle puolelle fossiilimoottorin kanssa.

Kehä III:n ulkopuolella, etenkin harvaan asutulla maaseudulla, sähköautojen luulisi parantavan ja halventavan elämistä. Aamuyön halvalla pörssisähköllä kotipihalla ladatut kilometrit ovat lähes ilmaisia. Pitkien työ- ja harrastusmatkojen ei luulisi olevan ongelma, eikä kaupunkien tilakiistoja ole.

Toistaiseksi maaseudulla ei kuitenkaan ole sähköautoista innostuttu. Tuoreiden tilastojen mukaan sähköautoja ostetaan ahkerimmin pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Kainuussa ja Kymenlaaksossa sähköautot eivät sen sijaan myy. Suomessa on yhä joitakin kuntia, jonne ei ole rekisteröity yhtään sähköautoa: esimerkiksi Keski-Pohjanmaan Lestijärvi ja Halsua.

Kun Venäjän hyökkäys nosti rajusti bensiinin hintaa keväällä, oma päätös sähköauton hankinnasta alkoi tuntua myös taloudellisesti järkevältä. Tuhannen kilometrin kesälomamatkan bensat nykyisellä autollani maksoivat noin 160 euroa. Tulevalla sähköautolla sama matka olisi maksanut noin 40 euroa.

Vaikka akulla ajo on bensiiniä halvempaa, maaseudulla sähköautojen hankintaa estää yhä niiden korkea hinta ja huoli latausverkoston puutteista. Perhekäyttöön tarkoitettu fossiiliauto maksaa noin 30 000 euroa, kun samanlainen sähköauto maksaa yhä noin 50 000 euroa.

Monet myös pelkäävät, että pidemmillä matkoilla autoa ei saa ladattua. Ajatus jonottamisesta ruuhkaisella pikalatausasemalla jo ennen latauksen aloittamista on monien päässä kummitteleva mielikuva.

Pelkästään ajamisen hinnan hahmottaminen voi olla vaikeaa. Mitä maksaa 17 kilowattituntia satasella? Bensiinin litrahinta ilmoitetaan ainakin asemalla selkeästi ja sitä menee noin seitsemän litraa satasella.

Sähkö- ja bensiiniautojen hinnat kohtaavat toisensa arvioiden mukaan noin vuosina 2027–2028. Silloin akkujen kestokin voi olla parantunut niin, että sähköauto on yksinkertaisesti halvin vaihtoehto.

Vielä vuonna 2019 vaalikoneessa saattoi uskottavasti vastata, että bensiiniautojen kieltoon ei ole mitään perusteita. Ensi keväänä käytävät eduskuntavaalit saattavatkin olla viimeiset vaalit, joissa polttomoottori henkilöautoissa on enää minkäänlainen kiistakysymys.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.