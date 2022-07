Halpalentojen aika on ohi

Savon Sanomat kirjoittaa, ettei lentoliikenne palaa enää entiselleen.

”Finnairin 84 miljoonan euron liiketappio toisella kvartaalilla on karu, vaikka vuotta aiemmin meni vieläkin huonommin. Yhtiön strategian ydinajatus Helsinki-Vantaasta porttina Aasiaan oli pitkään nerokas, kunnes suuremmat voimat muuttivat kaiken. Venäjän ilmatilan sulku poisti Suomelta maantieteellisen kilpailuedun, joka perusteli länsieurooppalaisille koukkausta pohjoisen kautta.”

”EU on sopinut Qatarin kanssa lentoliikennesopimuksen, joka tekee Dohasta keskeisen solmukohdan matkalla Aasiaan. Myös Finnair aikoo panostaa Lähi-idän liikenteeseen, mutta läntisestä näkökulmasta Helsinki-Vantaasta tulee auttamatta pussinperä. Finnairissa on siis edessä jälleen perusteellinen rakenneuudistus, jossa laivaston kokoakin on tarkasteltava kriittisesti.”

”Lentoliikenne kokonaisuudessaan on yhä epävakaassa tilassa pandemian jäljiltä. Patoutunut kysyntä on purkautunut hallitsemattomasti. Henkilökunnan määrä on monilla kentillä täysin riittämätön käsittelemään ruuhkia.”

”Kun henkilöstöhaaste viimein helpottaa, edessä on väistämätön kohtaaminen inflaation kanssa. Liikenne voi olla kannattavaa vain, jos kulut viedään hintoihin täysimääräisesti. Halpalentojen aika on ohi.”

”Liike-elämä on puolestaan sopeutunut poikkeusajan etäyhteyksiin osin pysyvästi. Lentomatkustus palaa arkisesta itsestäänselvyydestä kohti ylellisyyttä, jota se vielä vähän aikaa sitten oli.”

”Tämä taas voi olla onni onnettomuudessa esimerkiksi Finnairille, joka on aina kilpaillut ensi sijassa laadulla. Myös ilmasto kiittää, jos lentoasemilla ei enää jatkossa parveilla kuin viimeistä päivää.”

Aamulehden mukaan sähkön kalleus opettaa meille nuukuutta.

”Ei auta kuin toivoa, että Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksiköstä annettu aikataulutieto pitäisi tällä kerralla paikkansa, ehkä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun sen rakentaminen alkoi vuonna 2005. Suomen sähkömarkkinoille OL3:n tuotanto on ensi talven kannalta erittäin tärkeä, kun Venäjän tuontisähkö on poissa pelistä pakotteiden takia.”

”Nyt on jo varoiteltu, että sähköstä voi tulla talven tuulettomina pakkaspäivinä pulaa, joka voi johtaa sähkön säännöstelyyn eli pari tuntia kestäviin, alueellisesti kiertäviin katkoksiin.”

”Tavallisen kuluttajan elämää sähkökatkot haittaisivat mutta eivät veisi pohjaa pois, varsinkin jos katkoksiin vähänkin varautuu.”

”Sähkön korkealle hinnalle kuluttaja ei sen sijaan voi tehdä oikein mitään muuta kuin pyrkiä ekotekoon eli kuluttamaan mahdollisimman vähän.”