Maiden välinen vertailu antaa arvokasta tietoa pandemiasta ja herättää etsimään vastauksia olennaisiin kysymyksiin.

Kesän aikana julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua koronavirusepidemian tilanteesta. Erityisen huomion kohteina ovat olleet neljännet koronavirusrokotukset. Tässä asiassa on nyt edetty.

Paljon on keskusteltu myös koronaviruskuolemien suuresta määrästä Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat ovat tätä selvittäneet julkisuudessa, ja asia oli pyynnöstäni esillä koronaministerityöryhmän kokouksessa 31. toukokuuta. Tuolloin keskityimme Pohjoismaiden (pois lukien Islanti) väliseen vertailuun, josta asiantuntijat esittivät tarkat tiedot.

Koko epidemian aikana Suomen ja Norjan koronakuolleisuus on ollut alhaisempi kuin Tanskan ja erityisesti Ruotsin, jossa kuolleisuus nousi hyvin korkeaksi keväällä 2020 ja talvella 2020–2021. Loppusyksyllä 2021 alkaneen omikronmuunnoksen aiheuttaman tautiaallon aikana kuolleisuus nousi Tanskassa Pohjoismaiden korkeimmaksi helmi–maaliskuussa 2022 ja Ruotsissa toiseksi korkeimmaksi. Suomi, Tanska ja Norja olivat yhtä korkealla kolmen viikon ajan maaliskuun lopulta huhtikuun puoliväliin. Ruotsissa kuolleisuus oli jo alentunut.

Huhtikuun puolivälistä alkaen ja toukokuun ajan kuolleisuus oli Suomessa Pohjoismaiden korkein. Omikronin aiheuttama tautiaalto oli Suomessa 1–2 kuukautta muita Pohjoismaita jäljessä. Kesäkuun alkuun mennessä kuolleisuus oli alentunut merkittävästi myös Suomessa.

Laajempi arvio koronakuolleisuudesta kahdessakymmenessä Länsi- ja Keski-Euroopan valtiossa on myös tärkeä. Graafiset käyrät kuolleisuuden kehityksestä eri maissa keväästä 2020 heinäkuuhun 2022 tuovat erot maiden välillä visuaalisesti esille.

Ehkä tärkein havainto on, että koronakuolleisuuden vertailu eri maissa tiettynä ajankohtana on kyseenalaista, koska epidemiahuiput ajoittuvat maissa eri ajankohtiin. Esimerkiksi Suomessa kuolleisuus oli maaliskuussa 2022 korkeampi kuin Saksassa, Sveitsissä tai Itävallassa, mutta joulukuussa 2021 näitä maita alhaisempi, koska niiden epidemiahuippu oli kolme kuukautta aikaisemmin kuin Suomen.

” Jokainen estettävissä oleva kuolema on aina menetys.

Kahdestakymmenestä vertaillusta valtiosta viidessä – Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, Belgiassa ja Alankomaissa – kuolemien määrä on ollut korkein heti epidemian alussa. Useimmissa maissa tähän asti todetuista kuolemista suurin osa tapahtui talvikauden 2020–2021 aallossa. Vain neljässä maassa loppusyksyllä 2021 alkanut kevään 2022 aalto on ollut tähänastisista tuhoisin: Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Latviassa.

Eri aaltojen aiheuttajina ovat olleet koronaviruksen eri muunnokset. Rokotteita ei ollut alussa saatavilla, ja todennäköisesti tilastointi eri valtioissa vaihtelee. Koko epidemiakauden kattava vertailu on silti arvokasta.

On perusteltua, että koronakuolemista keskustellaan. Jokainen estettävissä oleva kuolema on aina menetys – myös iäkkään ja monisairaan kohdalla. Asiantuntijat hakevat vastauksia moniin olennaisiin kysymyksiin: Luopuiko Suomi yleisistä rajoituksista maaliskuun 2022 alussa liian aikaisin? Muuttuiko ilmapiiri samalla liian nopeasti tunteeksi, että korona on ohi? Laajaa kritiikkiä rajoitusten purkamisesta ei tuolloin yhteiskunnassa esiintynyt. Olisiko yleisillä rajoituksilla voitu estää erittäin tarttuvan omikronmuunnoksen laajaa leviämistä? Olisiko ollut erityisiä keinoja suojata kaikkein iäkkäimpiä ja hauraimpia ihmisiä? Heidän keskuudessaan neljänsien rokotusten kattavuus saatiin kuitenkin nopeasti korkeaksi. Toisaalta kevään 2020 aikaista ”vanhusten eristämistä” on kritisoitu paljon.

Poistettiinko yleinen maskisuositus liian aikaisin? Onko epidemian laaja kuva se, että valtioissa, joissa onnistuttiin alkuvaiheessa suojaamaan hauraimpien ihmisten elämää, tuli myöhemmin takaisku, jollaista ei nähty maissa, joissa tartuntojen ja kuolemien määrä oli jo alussa suuri?

Joka tapauksessa on todettava, että vertailussa mukana olleiden 20 valtion asukaslukuun suhteutettu koronakuolleisuus on Suomessa edelleenkin Norjan jälkeen toiseksi alhaisin.

Aki Lindén

Kirjoittaja on perhe- ja peruspalveluministeri (sd).

