Kirkkolainsäädäntö ei ole mikään suomalainen kummajainen, vaan osa pohjoismaista toimijuutta ja perintöä.

Eduskunnan käsittelyyn uudelleen tulevan kirkkolain uudistus alkoi jo viisitoista vuotta sitten. Valmistelun tuloksena syntynyt lakikokonaisuus palautui evankelis-luterilaisen kirkolliskokouksen käsittelyyn keväällä 2020. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta näkivät lain rakenteessa ja eräissä yksityiskohdissa tarkennettavaa. Myös lakiin kirjatun, kirkon uskoa ja oppia määrittelevän tunnustusviittauksen oikea paikka aiheutti pohdintaa eduskunnassa. Sen sisältöä tai perustaa ei kuitenkaan ole missään kohtaa kyseenalaistettu.

Kirkkohallituksen valmistelu ja kirkolliskokouksen lakivaliokunta rakensivat lakikokonaisuuden monilta osin uudelleen. Laki pilkottiin neljäksi erillislaiksi, joissa kirkon toimintaa, virkahallintoa ja eläkemääräyksiä käsitellään kokonaisuuksina. Lisäksi lain puolelta siirtyi kirkon oman kirkkojärjestyksen piiriin merkittävä määrä täsmentäviä säädöksiä. Kirkolliskokous hyväksyi lakiesityksen marraskuussa 2021. Nyt se on edennyt eduskunnan käsittelyyn.

Julkisuudessa huomio on kiinnittynyt lain toisen pykälän sisältöön ja paikkaan. Toisin kuin Kalle Mäki antaa ymmärtää (HS Mielipide 20.7.), tunnustusviittauksen paikasta on keskusteltu ja äänestetty myös kirkon päätöksenteossa. Kirkolliskokouksen lakivaliokunnassa osa meistä katsoi, että tunnustuspykälän sijainti kirkkojärjestyksessä säilyttäisi asian parhaiten kirkon oman päätöksenteon piirissä. Tästä ei tullut kirkolliskokouksen enemmistön kantaa.

Kirkkolain päivittämiselle on kova tarve, kuten Jussi Junni hyvin toi esille (HS Mielipide 20.7.). Siksi myös me toisin ajatelleet päädyimme lopullisessa päätöksenteossa äänestämään nyt eduskunnan käsittelyssä olevan version puolesta.

Kirkkolainsäädäntö ei ole mikään suomalainen kummajainen, vaan osa pohjoismaista toimijuutta ja perintöä. Merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana evankelis-luterilainen kirkko tarvitsee ajantasaisen ja kehittyvän lainsäädännön. On luonnollista, että tässä yhteydessä ajantasaisuutta arvioidaan myös kirkkoa laajemmasta näkökulmasta kirkon itsehallintoa karsimatta.

Samalla kun kirkkolaki nyt päivittyy, on aloitettava jo seuraavan valmistelu. Kirkon sisällä on erityisiä tarpeita uudistaa kirkon vaalijärjestelmää suoremman demokratian suuntaan. On syytä pohtia myös päätöksenteon määräenemmistöjen tarvetta.

Evankelis-luterilaisella kirkolla on autonomia, joka uudistuu sisältäpäin. Kun suomalaisten selvä enemmistö kuuluu edelleen kirkkoon, on tärkeää, että jäsenet käyttävät äänioikeuttaan tulevissa syksyn seurakuntavaaleissa. Äänestämällä vaikutetaan kirkon suuntaan ja kantoihin.

Timo Kaunisto

Wiking Vuori

kirkolliskokouksen lakivaliokunnan jäseniä

