Juhani Hakala kirjoitti (HS Mielipide 21.7.) viinin vapauttamisen vaikutuksista. Kyseessä ei olisi vain viini, vaan käytännössä kaikkien alle 21-prosenttisten alkoholijuomien myynnin salliminen lähes 5 000 uudessa myyntipisteessä.

Riski olisi erittäin merkittävä kansanterveydelle, sillä joka neljännellä suomalaisella aikuisella on rasvamaksa. Kyseessä on Euroopan ennätys. Rasvamaksa liittyy usein ylipainoon, ja se johtaa jo nykyvauhdilla 200 000 maksakirroosiin, joiden hoito on maksansiirto. Suomessa voidaan tehdä vuosittain vain noin 60–70 maksansiirtoa, koska elimistä on pulaa.

Ylipainoon liittyvä rasvamaksa tulehtuu ja muuttuu kirroosiksi nopeutetulla aikataululla, jos muutosta vauhditetaan parilla päivittäisellä alkoholiannoksella.

Pekka Reinikainen

lääkäri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.