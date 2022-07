Singapore on maailman ainoa todellinen kaupunkivaltio

719 neliökilometrin pinta-alallaan se on pienempi kuin Suomen pääkaupunkiseutu.

Jutussa ”Maailman turvallisin ja vaarallisin saari” (HS 22.7.) vertailtiin Singaporea ja Jamaikaa, Britannian entisiä siirtomaita, joista ensimmäisessä tehdään maailman vähiten henkirikoksia ja jälkimmäinen on murhatilastojen kärkeä.

Kuten monissa Singaporen menestystarinaa käsittelevissä analyyseissä, tässäkään ei mainittu sitä, että Singapore on maailman ainoa todellinen kaupunkivaltio. 719 neliökilometrin pinta-alallaan se on pienempi kuin Suomen pääkaupunkiseutu. Jamaika taas on Karibianmeren kolmanneksi suurin saari, kymmenentuhatta neliökilometriä Singaporea suurempi.

Jutussa Singaporea kutsutaan ”saarivaltioksi”, mutta Malakan niemimaan päässä sijaitsevaa kaupunkia erottaa mantereesta vain muutaman kilometrin levyinen sillattu Johorensalmi. Jamaika puolestaan sijaitsee yli 600 kilometrin päässä Amerikan mantereesta. Maantieteellistä sijaintia on yleensä pidetty yhtenä Singaporen menestyksen keskeisistä juurisyistä.

Aasian alueellista kontekstia käsitellessään kirjoitus totesi, että ”alueen valtioista keskenään samankaltaisimmat ovat Singapore ja Hongkong”. Hongkong onkin Singaporelle sopivin vertauskohta, mutta se ei ole (edes muodollisesti) valtio vaan kaupunki, virallisesti Kiinan erityishallintoalue.

Kaupunki, maa ja saari ovat keskenään erisuhtaisia yksiköitä, ja sekä Singapore että Hongkong ovat kansallisvaltioista koostuvassa maailmassa poikkeustapauksia. Nykypäivän abstrakteja mittareita ja sosiaalisia konstruktioita painottavassa keskustelussa maantieteen, tilan ja etäisyyksien merkitys jää turhan usein täysin sivuun.

Ari-Joonas Pitkänen

väitöskirjatutkija, Turku

