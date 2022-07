Ukrainan sodan taustalla on raha

Presidentti Vladimir Putinin motiiveja sotaan on puitu monelta kantilta. Silti tuntuu, että kaikista ilmeisin syy on jäänyt varjoon.

Opettajani lukiossa aloitti erään historiantuntimme kirjoittamalla taululle sanan ”raha”. Kysyvä hiljaisuus laskeutui luokkahuoneeseen. Hetken kuluttua opettajamme osoitti kirjoittamaansa sanaa ja sanoi, että tuossa näette juurisyyn kaikkiin sotiin.

Jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan käynnissä oli globaali mikrosirupula, joka alkoi vuonna 2020 Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä taloussodasta. Pula paheni entisestään korona-aikana. Mikrosiruja tarvitaan kaikkialla – autoista älypuhelimiin. Mikrosirupula on johtanut autotehtaiden sulkemiseen ja se on myös syy siihen, miksi uutta Playstationia 5:tä on hankala saada tällä hetkellä.

Ukraina vastaa yli 70 prosentista maailman neonkaasutuotannosta. Neonkaasua käytetään lasereissa, joita tarvitaan mikrosirujen valmistamisessa. Ukrainan suurimmat Neonkaasutehtaat sijaitsevat Mariupolissa ja Oddessassa, joista edellisen Venäjä on valloittanut hiljattain.

Globaalin mikrosirumarkkinan arvoksi arvioitiin olevan yli 500 miljardia euroa vuonna 2021. Jos Venäjä hallitsee neonmarkkinaa, pääsee se hallitsemaan myös mikrosiruvalmistajia ja hyötyy siitä taloudellisesti.

Janne Huopio

Aalto-yliopiston diplomi-insinööriopiskelija, Espoo

