Etätyön yleistyminen voi johtaa siihen, että nopealle junayhteydelle ei löydy tarpeeksi matkustajia.

Kari Mustonen (HS Mielipide 20.7.) esitti tärkeän kysymyksen: Onko Suomiradalle ja tunnin junille oikeasti tarvetta?

Esimerkiksi Turun tunnin juna tulee maksamaan noin neljä miljardia euroa. Siihen sisältyvä uusi oikorata Salosta Espooseen lyhentäisi nopeimmillaan matka-ajan vajaasta kahdesta tunnista noin tuntiin. Nopea juna ei voi kuitenkaan pysähtyä useilla väliasemilla. Tämä on nähty jo nykyisessä junayhteydessä, kun Turun juna ei enää ehdi pysähtyä Espoon keskuksessa, vain Leppävaarassa.

Nopeassa junayhteydessä kysymys olisi siis lopulta siitä, että Turusta ja Salosta pääsisi Helsinkiin nykyistä nopeammin, ja toisinpäin. Etätyön yleistyminen voi kuitenkin johtaa siihen, että nopealle junayhteydelle ei löydy tarpeeksi matkustajia. Kannattaako verorahoja käyttää neljä miljardia euroa tämän pienen joukon matka-ajan lyhentämiseen?

Infrahankkeiden yhteiskunnallista kannattavuutta arvioidaan hyöty-kustannussuhteella. Kannattavuusraja on 1,0. Väyläviraston hankearvioinnin mukaan Turku–Espoo-välin hyöty-kustannussuhde on 0,44. Liikenneviraston kymmenen vuotta sitten tekemän selvityksen mukaan Salo–Espoo-oikoradan hyöty-kustannussuhde on vain 0,12.

Jos uusi oikorata rakennetaan, Espoossa rataväylä tarkoittaa noin kymmenen kilometriä pitkää ja sata metriä leveää väylää Lounais-Espoon arvokkailla luontoalueilla. Espoo ei hyödy hankkeesta, jos samalla ei rakenneta toista raidetta lähiliikennettä varten Histan ja ehkä myös Myntinmäen tuleville asemille.

Uusien ratojen välttämättömyyttä ei haluta kyseenalaistaa, mutta päätöstä niiden rakentamisesta ei saada tehtyä. Turun tunnin junan ratalinjan suunnitteluun on kuitenkin varattu 75 miljoonaa euroa, josta Espoo maksaa yli kymmenen miljoonaa. Tässä ei ole järkeä. Valtion pitäisi ensin tehdä päätös siitä, rakennetaanko oikorata vai peruskorjataanko rantarata. Tilannetta ei pidä ajaa siihen, että oikorata on pakko rakentaa, koska sen suunnitteluun on saatu EU-rahaa ja käytetty jo niin paljon verorahoja.

Viisainta olisi nyt ottaa koko asia uutteen, eri näkökulmia painottavaan harkintaan. Suuriin infrahankkeisiin ei pidä sijoittaa miljardeja, kun samaan aikaan terveydenhuollon henkilöstövaje ja palkkojen parantaminen vaatii lisärahoitusta. Siihen ei rahaa tunnu löytyvän mistään. Kysymys on arvovalinnasta.

Hannele Kerola

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Länsimetro oy:n hallituksen jäsen

