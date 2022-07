Anna-lehden pääkirjoituksessa toimituspäällikkö Matilda Katajamäki pohtii yhteisöllisyyttä.

”Kuopuksen päiväkotitaipaleen päättyminen meni äidillä kovasti tunteisiin. Lapsen kasvu herättää haikeutta ja varhaiskasvattajien hienolle työlle voisi kirjoittaa oman oodinsa, mutta nyt ajauduin pohtimaan yhteisön merkitystä – sitäkin nimittäin jään kaipaamaan.”

”Kuopukseni päiväkotivuosiin mahtui myös korona-aika, joka kului ilman juhlia, tapahtumia ja muita kontakteja toisiin lapsiin ja vanhempiin. Koko hommasta tuntui puuttuvan puolet, kun vain jätimme ja haimme lapsen pikaisesti maskien takana. Onneksi ehdimme kuitenkin vuosien aikana tutustua lapseni kavereiden perheisiin ja sain myös itse uusia ystäviä. Päiväkoti on tärkeä yhteisöllisyyden luoja: moni on juurtunut sieltä saatujen tuttavuuksien ansiosta uudelle kotipaikkakunnalle, ja tutun verkon turvin on ollut hyvä lähettää lapset koulutielle.”

”Toivoisin, että jokaisella olisi yksi tai useampi yhteisö, johon voi tulla omana itsenään hyvinä ja huonoina päivinä. Minulle niitä ovat myös työpaikka ja treenisali, monelta sellainen näyttää löytyvän vaikkapa kahvilan aamuseuroista, harrastus- tai järjestökuvioista.”

”Päiväkotivuosia muistellessani mietin myös sitä, olinko itse mukana luomassa yhteisöllisyyttä. Loinko tervehtimällä ja juttelemalla tervetullutta oloa niillekin, jotka ehkä tunsivat itsensä ulkopuolisiksi? Toivottavasti onnistuin jakamaan hyvää eteenpäin.”

Maku-lehden pääkirjoituksessa lehden päätoimittaja Jenny Brandt kirjoittaa ruoan merkityksestä osana suomalaisten kesänviettoa.

”Metsämansikoiden kypsymistä vahdattiin lapsuudessani kesän alusta alkaen. Koska niitä saa? Kohtako niitä saa? No nyt niitä saa! Kypsät marjat kerättiin emalimukeihin ja napsittiin suoraan suuhun ennen kuin ehdittiin kotiin asti. Yli 40 vuotta myöhemmin sesonkiherkkujen vahtaus jatkuu: joko on varhaisperunoita, naatti­porkkanoita, suomalaisia mansikoita?”

”Moniin kesän huippuhetkiin liittyy ruoka. Itse asiassa Suomen suvessa ruoka ei höystä tapahtumia, vaan juuri ruoka on se tapahtuma. Kauden ensimmäinen varhaiskaalisalaatti, juhannuksen mansikkakakku, torikahvit kesäaamuna.”

”Neljän vuodenajan ilmastossa kesä on niin lyhyt, että ruokatraditioista nauttiminen tuntuu välillä pikajuoksulta aikaa vastaan. Iltapäivälehdet huutavat mansikkakauden olevan lopussa ennen kuin moni on ehtinyt maistaa ensimmäistäkään marjaa. Eivätkä sesonkiherkut ole pelkkää lähiruokaa, jos traditioihin kuuluu sukulointi ympäri Suomea.”