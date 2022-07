Pienikokoisena naisena minun on vaikea löytää itselleni sopivia vaatteita

Vaatekauppojen huonon kokovalikoiman vuoksi olen joutunut siirtymään lähes kokonaan ulkomaisten verkkokauppojen asiakkaaksi.

Helsingin Sanomien kirjoitus ”Suomalaiset ostavat jatkuvasti suurempia vaatteita” (20.7.) oli lannistavaa luettavaa. Suomalaisista yli 30-vuotiaista naisista 63 prosenttia on vähintään ylipainoisia (THL 2022). Kuulun siis kokoni puolesta vähemmistöön. Elämä vähemmistöön kuuluvana on usein haastavaa, näin on myös vaatteita ostettaessa. HS:n jutun luettuani pelkään pahoin, ettei tilanteeni helpotu tulevaisuudessakaan.

Olen lähes 50-vuotias, 155 senttimetriä pitkä ja 46 kiloa painava nainen. Rinnanympärykseni on 65 senttimetriä, kengännumeroni 35. Mitä tämän kokoiselle naiselle on tarjolla vaatekaupoissa? Kovin vähän.

Kierros vaatekaupoissa on lähes aina pettymys, sillä aidosti pieniä kokoja ja petite-mallistoja (alle 160 senttimetrin pituisille mitoitetut vaatteet) ei ole juurikaan tarjolla. Sen sijaan kookkaille naisille löytyy vaatteita useimmista liikkeistä, joistakin jopa pienen osaston verran. Isoille naisille on myös erikoisliikkeitä, pienikokoisille ei tietääkseni ainuttakaan.

Suosisin mielelläni pääkaupunkiseudun yrittäjiä. Huonon kokovalikoiman vuoksi olen kuitenkin joutunut siirtymään lähes kokonaan ulkomaisten verkkokauppojen asiakkaaksi. Ratkaisu ei ole ekologinen, eikä aina eettinenkään. En kuitenkaan ole enää valmis maksamaan vuosittain satoja euroja vaatteiden pienentämisestä ompelijalla, sillä jatkuvasti suurentuvien mitoitusten vuoksi pikkukorjaukset eivät enää riitä. Korjaustyö tulee helposti maksamaan yhtä paljon tai jopa enemmän kuin itse vaate.

En myöskään halua enää käyttää aikaa kaupoissa kiertelyyn vain todetakseni, ettei valikoimissa ole pienen mitoituksen vaatteita ja kenkiä, tai kuullakseni, että sopivia voisi löytyä lastenosastolta.

Mikäli vaateliikkeissä halutaan aidosti huomioida erilaiset vartalotyypit, kuten HS:n kirjoituksessa haastateltu totesi, tarjolla tulee olla myös aidosti pieniä kokoja ja petite-mallistoja, ei vain suuria. Pienikokoisilla naisilla on yhtä lailla vaatetustarpeita kuin kookkaammillakin.

Kysyn vaateliikkeiden sisäänostajilta ja vaatevalmistajilta: Miksi pienikokoisten naisten tarpeita ei huomioida? Miten pyritte vastaamaan meidän tarpeisiimme tulevaisuudessa? Pienikokoisia naisia on varmasti myös tulevaisuudessa, kuten kookkaampiakin.

Yksi pienikokoinen

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.