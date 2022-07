Äitini maksaa operaattorin palveluista suoraveloituksella keskimäärin 230 euroa kuukaudessa.

Autoin hiljattain iäkästä äitiäni pienessä teknisessä pulmassa. Television kanavat olivat sotkeentuneet. Kanavat saatiin yhteistuumin näkyviin, mutta samalla kävi ilmi, että ne näkyivät teleoperaattorin boksin kautta. Äitini oli itse kuvitellut irtisanoneensa kyseisen palvelun.

Asiaa selvitettäessä todettiin, että operaattori ei suinkaan ollut lopettanut palvelua vaan päivittänyt sen monipuolisempaan. Kaivoimme esiin asiointitunnukset – niistä äitini ei ollut edes tietoinen. Kävi ilmi, että hän maksaa operaattorin palveluista suoraveloituksella keskimäärin 230 euroa kuukaudessa. Palveluissa on kolme erilaista viihdepalvelua, kolme mobiililiittymää sekä useita ylimääräisiä palveluja niihin liittyen.

Äitini käyttämät puhelin- ja nettiliittymät ovat kuitenkin toiselta operaattorilta. Yksikään näistä nyt paljastuneista suoraveloitetuista palveluista ei ole ollut tosiasiallisesti käytössä.

” Äitini kotoa löytyi useita mokkuloita ja bokseja avaamattomissa paketeissa.

Jutellessamme selvisi, että äitini on useaan otteeseen vieraillut operaattorin myymälässä ja toivonut edullisempaa vaihtoehtoa. Myyjät ovat joka kerta antaneet tarjouksen (näin äitini on luullut). Ne ovat kuitenkin olleet uusia sopimuksia. Mukaan on annettu usein uusi mokkula, reititin tai boksi, joita asunnosta löytyi avaamattomissa paketeissa useita. Äitini ei edes tiedä, mihin näitä laitteita tarvitaan. Laskusta ilmeni, että jokaisesta laitteesta hän kuitenkin maksaa kuukausittain osamaksua. Sopimukset ovat määräaikaisia eivätkä irtisanottavissa.

Äitini on järjissään, hän on vain pudonnut tekniikan kärryiltä – ja tietää sen hyvin itsekin. Juuri sen takia luotto alan ammattilaisiin on ollut hänellä kova. Hän on ajatellut, että myymälässä asiantuntijan kanssa jutellessa myös hänen kaltaisensa vanhempi ihminen saisi avun ja oikeanlaisen palvelun.

Olen äitini saamasta kohtelusta järkyttynyt. Uusia sopimuksia tehdessään myyjät ovat nähneet, millaisia palveluja äidilläni on voimassa ja mitkä niiden käyttöasteet ovat.

Miten voi olla mahdollista, että tässäkin tapauksessa eläkeläiselle myydään lisää ja tehokkaampia palveluja tarpeettomien karsimisen sijaan? Ei tarvita kummoistakaan sosiaalista pelisilmää nähdäkseen, että tehokkaat liittymät, joissa on suuri datansiirto ja joilla pelien pelaaminen sujuu vauhdilla, ovat äidilleni täysin tarpeettomia. Kuitenkin tällaisia liittymiä hänelle on myyty kolme kappaletta.

Ymmärrän hyvin, että asiakkaan vastuulla on viimeistään laskua maksaessaan tarkistaa, mistä kaikesta summa koostuu, ja siten antaa hiljainen hyväksyntänsä. Mutta olen myös sitä mieltä, että asiakaspalvelun tehtävä on valita asiakkaalle parhaiten sopiva palvelu.

Teleoperaattorimyyjien provisioon perustuvassa palkkauksessa on varmasti houkutuksensa ylilyönteihin, mutta voisivatko yritykset kantaa sosiaalisen vastuunsa ja pärjätä markkinoilla tuotteilla ja palvelulla sen sijaan, että ne ryöstävät pappoja ja mummoja?

Pidetään huoli vanhuksista

