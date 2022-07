Asunnon ostajan ja vuokralle muuttavien oikeusturva paranee, kun heillä on tieto, että ammattimaista lyhytaikaista huoneenvuokrausta ei talossa harrasteta.

Rakennusyhtiöiden päätös kieltää jo rakennusvaiheessa Airbnb-toiminta perustettavan asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on suorastaan hyvä uutinen. Taloyhtiöissä asukkaita mahdollisesti häiritsevään toimintaan voidaan näin jo ennalta puuttua.

Toivoisin koko maassa kaupunkien edellyttävän käytännön yleistymistä, jotta saataisiin aikaan valtakunnalliset yhtenäiset säännöt Airbnb-toiminnan harjoittamiselle taloyhtiöissä yleensäkin. Nykyiset sekavat käytännöt eivät anna tarpeeksi selkeitä toimintaohjeita taloyhtiöille eivätkä lyhytaikaiseen huoneenvuokraukseen ryhtyville.

Monet eivät halua, että omassa asuintalossa harjoitetaan niin sanottua hotellitoimintaa.

Kaiken lyhytkestoisen vuokrauksen kieltäminen yhtiöjärjestyksessä voi olla hankala toteuttaa. Ammattimaista lyhytaikaista majoitustoimintaa asumiskäyttöön tarkoitetussa taloyhtiön asunnossa pitää kuitenkin voida rajoittaa.

Kunnissa tähän päästään yleensä puuttumaan vasta valitusten kautta, mutta jos asuntoyhtiön yhtiöjärjestys kieltää sen jo alun perin, niin ongelmaa ei pääse ollenkaan syntymään.

Asunnon ostajan ja vuokralle muuttavien oikeusturva paranee, kun heillä on tieto, että ammattimaista lyhytaikaista huoneenvuokrausta ei talossa harrasteta.

Ongelmia lyhytaikaisen ammattimaisen vuokrauksen suhteen on tosin esiintynyt myös omakotitaloalueilla. On kyse laajasta ilmiöstä, ja on hyvä, että siihen puututaan.

Tarja Eklund

kaupunginvaltuutettu (sd), Vantaa

