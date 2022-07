Kiusaamiseen puuttuminen on kaikkien vastuulla

Sosiaalinen media luo kiusaamiseen ulottuvuuden, johon puuttuminen on hankalaa.

Harrastusten tulee olla fyysisesti ja henkisesti turvallisia paikkoja lapsille ja nuorille. Yle uutisoi (22.7.) kiusaamisesta partioleirillä. Nuori partiolainen kertoi avoimesti kokemuksistaan. Partioleirillä tapahtunut ylitti uutiskynnyksen, sillä oletuksena on, että partiotoiminnassa ei kiusata.

Kaikissa harrastuksissa voi kuitenkin tapahtua kiusaamista ja poisjättämistä, paineista ja vertailusta puhumattakaan. Sosiaalinen media luo tähän ulottuvuuden, johon puuttuminen on hankalaa. On totta, että aikuisten pitää puuttua epäsopivaan käytökseen ja epäiltyyn kiusaamiseen riittävän vahvasti ja oikeilla kanavilla. Pelkkä kertaluonteinen puhuttelu tai yleinen tiedottaminen ei auta, varsinkaan kun kiusaamisen alustoja ja keinoja on hyvin monia.

Lapsia ja nuoria on kuultava ja oltava aidosti kiinnostuneita heidän elämästään, jotta ymmärretään, mistä on kyse ja tarvittaessa pystytään päivittämään kiusaamisen vastaisia toimintamalleja.

Se, että lapsille ja nuorille opetetaan toista kunnioittavaa kohtelua, ei ole tietenkään yksin harrastusten vastuulla. Kodeissa, kouluissa ja myös harrastuksissa on tärkeää puhua lapsille ja nuorille niin, että rohkaistaan aina kertomaan epäasiallisesta käytöksestä. Merkityksellistä lapsille ja nuorille on se, että aikuiset puuttuvat aidosti vaikuttavalla tavalla.

Ylen haastattelussa kiusaamisesta kertonut nuori ansaitsee kiitoksen. On tärkeää, että epäkohdista puhutaan, eikä niitä lakaista maton alle tai käsitellä vain sisäisesti. Kiusaamisesta, tapahtui se sitten koulussa tai harrastuksissa, voi olla hyvin vakavat seuraukset lapselle tai nuorelle. Se voi keskeyttää harrastamisen tai pahimmillaan traumatisoida tai vaikeuttaa nuoren elämänpolkua.

Kaikista vakavinta on, jos kukaan ei puutu. Kiusaaminen saadaan vähenemään vain oikeilla toimilla ja ääneen asiasta puhumalla. Etelä-Karjalan mallin soveltaminen harrastuksiin olisi paikallaan.

Linda Brandt-Ahde

lastensuojelun sosiaalityöntekijä

Lappeenranta

