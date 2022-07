Hyvässä kolumnissaan (HS 23.7.) Tommi Nieminen muistutti meitä kaikkia yhteisten arvojen tärkeydestä, muun muassa siitä, miten Venäjältä bensaa hakevien pitäisi ymmärtää tukevansa sotaa. Tärkeä asia, joka meidän kaikkien pitäisi sisäistää.

Liettuassa on pystytetty rajalle opastauluja, joissa kerrotaan Venäjän tekemistä sotarikoksista ja kauheuksista. Venäläisille rajanylittäjille on tehty selväksi, mitä Ukrainassa tapahtuu.

Suomessa voitaisiin tehdä samoin Itärajan ylityspaikoilla ja vaikka lentokentillä. Ensimmäinen opastaulu olisi suomalaisille, jotka viisveisaavat yhteisistä arvoista ja kantavat euronsa Venäjän sotakassaan. Toinen opastaulu olisi venäläisille, jotka elävät sotapropagandan alla. He saisivat muistutuksen siitä, mitä on länsimainen arvomaailma – se, mitä me suomalaiset edustamme.

Juha Lehtonen

Lahti

