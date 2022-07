Yhdenkin eläimen auttaminen on tärkeää. Etukäteen ei kuitenkaan voi aina tietää, kuinka lopulta käy.

Heinäkuussa Suomen rannikolle saapui mursu, joka täytti muutamaksi päiväksi kaikki mediat. Se olikin ihmeellinen ja sympaattinen sekä päätyi monenlaisiin tilanteisiin lyhyen vierailunsa aikana Itämerellä. Se täytti hienosti kesäisen eläinuutisen mentävän kolon.

Mursun reissut ja kohtalo kiinnostivat. Suurin osa toivoi sille apua ja parempaa tulevaisuutta.

Mursun saapuminen Suomeen oli kaikille yllätys, eikä meillä ollut erityistä mursuosaamista. Neuvoja saatiin kansainvälisiltä asiantuntijoilta, ja mursua hoidettiin parhaan saatavilla olevan tiedon varassa. Mursun hoitaminen ei ole ihan yksinkertaista hommaa, koska se on iso ja vahva villieläin, jota ei voi käsitellä ilman rauhoitusta. Toisaalta terveenkin mursun nukuttaminen on riski. Mursu oli reissun rasittama ja se kuoli hoitoyrityksistä huolimatta.

Luonnoneläinten hoidossa on usein epävarmaa, kuinka eläimelle lopulta käy. Niiden hoidosta ei ole samanlaista kertynyttä kokemusta tai tutkimustietoa kuin kotieläimistä. Niiden käsittely voi olla hankalaa niin hoitajille kuin hoidettaville itselleenkin. Päätöksiä täytyy tehdä nopeasti, käytettävissä olevin tiedoin ja vallitsevissa olosuhteissa.

Jotkut varmaan muistavat, että tammikuussa Helsinkiin eksyi metsäpeura. Se oli pitkän reissun jäljiltä heikossa kunnossa. Peura kuitenkin kuntoutui villieläinsairaalassa ja elää nyt lajitovereidensa seurassa Lauhanvuoressa. Se on osana metsäpeurojen suojeluohjelmaa, jossa vahvistetaan tämän uhanalaisen lajin kantaa Suomessa. Jälkikäteen on helppo sanoa, että hoito kannatti.

Kolme vuotta sitten Korkeasaareen tuotiin hoitoon saimaannorppa huonossa kunnossa. Norppa valloitti nappisilmillään monien suomalaisten sydämet ja sai nimekseen Topias. Sen vointi parani hoidossa, mutta se ei saanut viranomaisilta lupaa palata Saimaalle, koska sen pelättiin mahdollisesti vievän tauteja mukanaan kotivesille. Norppa sai siten luvan jäädä Korkeasaareen. Topiaksen vointi parani, mutta kaikkien suruksi se puolen vuoden kuluttua kuitenkin menehtyi.

” Suurin uhka mursulle on ilmastonmuutos, jonka torjunta on tehtävämme.

Suurimmalla osalla ihmisistä on halu auttaa pulassa olevaa eläintä. Uskon, että eläinyksilön saama huomio ja myötätunto osoittavat ihmisen hyvyyden, ja sen puuttuminen olisi jopa kylmäävää.

Minusta yhdenkin eläimen auttaminen on tärkeää. Joskus eläimelle paras hoito on lopetus, mutta ei läheskään aina. Jokaisen parantuneen ja luontoon palaavan eläimen osalta on helppo todeta, että hoito kannatti. Etukäteen ei kuitenkaan voi aina tietää, kuinka lopulta käy.

Maailmanlaajuisesti mursu on uhanalainen. Sitä uhkaavat ihmisen toimet. Aikaisemmin suurin uhka oli metsästys, mutta nykyisin sitä on rajoitettu ja se on jokseenkin kestävällä tasolla.

Elinalueilla on kuitenkin ihmisten toimintaa, kalastusaluksia ja matalalla kulkevia lentokoneita, joiden aiheuttamalle häiriölle mursu on hyvin herkkä. Alusten öljyvuodot ovat ongelma mursujen ravintona käyttämille simpukoille.

Suurin uhka mursulle on ilmastonmuutos. Jääpeite vetäytyy ja mursuille sopiva elinalue hupenee, eivätkä ne pääse entiseen tapaan merelle ruokailemaan.

Merijään väheneminen lisää laivaliikennettä ja öljynetsintää pohjoisilla merialueilla. Ihminen haluaa hyödyntää alueet, joilla on aikaisemmin elänyt lähinnä arktisia eläimiä.

Olimme halukkaita näkemään paljon vaivaa pelastaaksemme Suomeen eksyneen Stena-mursun. Olemmeko halukkaita ponnistelemaan pelastaaksemme muutkin mursut?

Yhden eläimen pelastamisen hoitaa ”joku muu”, mutta lajin suojelu vaatii yhteisiä toimia. Suurin uhka mursulle on ilmastonmuutos, ja sen torjunta on meidän tehtävämme.

Kirjoittaja on Korkeasaaren toimitusjohtaja.