Anneli Jalkanen kirjoitti (HS Mielipide 12.7.) jatkuvapeitteisestä metsätaloudesta. Kirjoitus liittyi Ylen julkaisemaan kirjoitukseen ”Jatkuva kasvatus tuottaa rahaa enemmän kuin avohakkuu” (7.7.), jossa vertailtiin jatkuvapeitteisen metsätalouden ja avohakkuisiin perustuvan viljelymetsätalouden tuloja ja menoja.

Jalkanen väitti, että Ylen jutussa ei otettu huomioon sitä, että hakkuusta saadut tulot voi sijoittaa muualle kasvamaan korkoa. Väite on virheellinen, sillä Ylen jutussa nimenomaan koron vaikutus tuotiin esille. Jutussa kerrottiin, että jatkuvapeitteinen metsätalous on 12 prosenttia parempi, jos korko otetaan huomioon. Laskelmassa käytettiin kolmen prosentin korkokantaa. Kuten tunnettua, suuremmalla korolla viljelymetsätalous on tappiollista Etelä-Suomea myöten.

Jalkanen väitti myös, että tasaikäismetsän hiilivarasto palautuu nopeammin kuin Ylen jutussa on esitetty. Laskentaesimerkissä puuston biomassan ja hiilivaraston palautuminen perustuvat tuhansiin valtakunnallisen metsän inventoinnin koealoihin ja kymmeniintuhansiin kasvumittauksiin. Ovatko inventointikoealojen kasvumittaukset siis humpuukia, jos metsä ei kasvakaan niin kuin koealoita on mitattu?

Metsän hiilivarastossa on mukana myös metsämaa eli kuollut orgaaninen aines, minkä lukija voi päätellä siitä, että hiilivarasto ei mene avohakkuun jälkeen lähellekään nollaa. Metsämaa tasoittaa hiilivaraston ajallista vaihtelua, koska esimerkiksi hakkuutähteiden, kantojen ja juurien hiili ei poistu varastosta heti hakkuun yhteydessä vaan siirtyy elävästä biomassasta metsämaan varastoon. Metsämaan orgaanisen aineksen vähittäinen hajoaminen laskettiin Yasso-mallilla, joka myös perustuu kymmeniin tuhansiin mittauksiin.

Omituinen toteamus oli, että tarkastelujakson lopussa eli 60 vuoden päästä tasaikäismetsässä olisi enemmän puuta kuin jatkuvan kasvatuksen metsässä. Puuston määrän voi säätää harvennushakkuilla juuri sellaiseksi kuin haluaa. Laskentaesimerkissä puuston määrä 60 vuoden päästä säädettiin molemmissa kasvatusmenetelmissä samaksi, jotta tarkastelu voitiin rajata 60 vuoden jaksoon.

Timo Kujala

metsänomistaja, Helsinki

Timo Pukkala

metsänomistaja ja professori, Joensuu

