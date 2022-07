Minua ihmetyttää, ettei maasta näytä löytyvän kiinteähintaista sähköä, josta saisi edes pienen edun, jos pystyy siirtämään kulutusta yön tunneille.

Viime aikoina kovasti huolta on herättänyt sähkön hinnan lisäksi jopa sen riittävyys.

Sähkön kulutus ja hinta Suomessa on useimmiten korkeimmillaan alkuillasta ja uudelleen ennen yhdeksää aamuisin. Sen sijaan yöllä yleensä puolesta yöstä aamukuuteen pörssisähkön hinta on yleensä matalimmillaan. Joinakin öinä hinta on vain murto-osa päivähinnoista.

Minua ihmetyttää, ettei maasta näytä löytyvän kiinteähintaista sähköä, josta saisi edes pienen edun, jos pystyy siirtämään kulutusta noille yön tunneille.

Sähkö- ja etenkin hybridiauton pystyisi käytännössä pitämään liikenteessä lataamalla niitä vain öisin. Kuudessa tunnissa pystyy kotilatausasemalla lataamaan 40–60 kilowattituntia sähköä, mikä riittää pariin sataan kilometriin. Yksivaiheisella schuko-latauksellakin lataa toistakymmentä kilowattituntia eli useimmat hybridit tyhjästä täyteen.

Nyt kun sähköllä on kiinteä hinta, tuskin moni viitsii siirtää latausta yön tunteihin, vaikka monesti sekä latausasema että auto tukevat latauksen ajastusta.

Suomessa on myös huomattava määrä asunto- ja varsinkin lomamökkikantaa, jotka on rakennettu siihen aikaan, kun yösähkö oli käytössä. Kun yösähkötariffi runsaat kymmenen vuotta sitten loppui, nämä käytännössä siirtyivät suoraan sähkölämmitykseen.

Ajastuksia on nykyisin jopa astianpesukoneissa, mutta kannuste ajastamiseen puuttuu kokonaan.

Voisihan uudessa yösähkötariffissa olla pieni preemio tätä alennusta vastaan, tai sitten niin, että alennus annetaan edes silloin, kun pörssisähkön yöhinta alittaa jonkin tietyn rajan. Pörssisähkön hinnan seuraaminen on kuluttajille todella helppoa.

Kai Tammela

Espoo

