Savon Sanomien mukaan Venäjän röyhkeys vaatii kovempia rajoja.

”Ukrainan sodassa mitataan nyt molempien osapuolten sitkeyttä. Ukrainalle elämän ja kuoleman kysymys on läntisen maailman tarjoama tuki. On valitettavasti merkkejä siitä, että EU-maissa on alettu turtua sotauutisiin – –.”

”Kuvitelma, että nykyisillä pakotteilla olisi tehty riittävästi, on harhaista itsetyytyväisyyttä. Hyvä esimerkki on Suomen itäraja, joka on paljastunut uudeksi heikoksi lenkiksi, jonka kautta venäläiset kiertävät pakotteita. Turistiviisumilla he pääsevät ostamaan länsituotteita Suomesta tai matkustamaan muihin Schengen-maihin.”

”Ukrainan Suomen suurlähettiläs Olga Dibrova lausui Uutisvuokselle (22.7.) pitävänsä vääränä, että venäläiset tulevat tänne nauttimaan elämästä, vaikka heillä on verta käsissään. Suurlähettiläs on oikeassa. Venäläisillä on kollektiivinen vastuu maastaan, vaikka yksilö saattaakin joutua maksamaan vallan haastamisesta kalliisti.”

”Useat kansanedustajat alkoivat viikonloppuna vaatia Viron mallin mukaista viisumien jäädyttämistä (Ilta-Sanomat 25.7.). Maanantaina kaikkien suurimpien eduskuntaryhmien puheenjohtajat olivat jo valmiita lopettamaan uusien turistiviisumien myöntämisen venäläisille. Viro näyttää taas moraalista esimerkkiä, jota on oikein seurata Suomessakin.”

Aamulehti kirjoittaa, että turistiviisumien myöntämisen rajoittamista on syytä harkita.

”Useat kansanedustajat eri puo­lueista ovat vaatineet viisumien myöntämisen keskeyttämistä. Turistirahojen vastaanottaminen Venäjältä voidaan nähdä eettisenä kysymyksenä.”

”On kuitenkin hyvä muistaa, että rajan yli tulevat venäläiset ovat pääasiassa tavallisia kansalaisia.”

”Putiniin myönteisesti suhtautuvat saattavat herättää turisteina ärsytystä, mutta toisaalta voi olla hyvä, että he näkevät Suomessa tai muualla Euroopassa, millaista on elo vapaassa maassa.”

”Euroopan unionin alueella heillä on myös mahdollisuus saada disinformaation sijaan oikeaa tietoa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainassa. Onko sillä merkittävää vaikutusta, siitä ei ole takeita.”

”Venäläisturisteihin on syytä suhtautua asiallisesti Suomessa. Venäjä käyttäisi propagandassaan armottomasti hyväksi tilanteet, joissa venäläisturisteja kohdeltaisiin vihamielisesti.”

”Venäjällä voi tällä hetkellä saada vuosien vankeustuomion, jos arvostelee asevoimia tai hallintoa. Sekin on hyvä muistaa, jos kysyy venäläiseltä turistilta, mitä mieltä hän on Putinin sodasta Ukrainassa.”