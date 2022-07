Rästiin jääneille palkoille on maksettava viivästyskorkoa

Sekä palkanmaksujärjestelmän toimittaja että kaupunki ovat olleet liian optimistisia ja kokemattomia hoitamaan näin isoa järjestelmävaihdosta ja työprosessien muutosta.

Juttu Helsingin kaupungin palkkojen maksuvaikeuksista (HS 27.7.) herätti minut miettimään ongelmien syitä, kun kirjoitus tällä kertaa keskittyi muihin kuin palkatta jääneisiin kaupungin työntekijöihin.

Yleensä kriittiset it-järjestelmät testataan perin pohjin ennen kuin siirrytään vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään. Surkeasta lopputuloksesta päätellen tämä tärkeä vaihe on jäänyt nyt liian vähälle. Samalla on toteutettu muutoksia työprosessissa, joka on aiheuttanut hankaluuksia.

Aikaisemman HS:n jutun mukaan (17.7.) käyttäjien koulutus ja ohjeistus on hoidettu vajavaisesti. Tästä on vedettävissä johtopäätös, että sekä järjestelmän toimittaja että kaupunki ovat olleet liian optimistisia ja kokemattomia hoitamaan näin isoa järjestelmävaihdosta ja työprosessien muutosta.

Niille kaupungin työntekijöille, joille ei ole maksettu palkkaa ollenkaan tai sitä ei ole maksettu oikein ja ajallaan, tulee kaupungin maksaa korkolain mukaista 7 prosentin viivästyskorkoa. Ei riitä, että kaupunki saa joskus maksettua oikein näille työntekijöilleen erääntyneen palkan, lisäksi pitää maksaa viivästyskorkoa.

Paula Kemppinen

Helsinki

