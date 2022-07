Verorahoille on tarpeellisempaakin käyttöä kuin ratahankkeet

Vastuullisuutta pitää olla myös elinympäristömme suhteen. Ratojen rakentamisaikaiset hiilidioksidipäästöt olisivat suuret.

Mielipidesivulla on ollut useita kirjoituksia suunnitteilla olevista suurista ratahankkeista: Suomiradasta, Turun tunnin junasta ja Itäradasta. Pisimmällä hankkeista on Turun tunnin juna eli nopea Helsinki–Turku-junayhteys.

Väyläviraston esittämä viimeisin kustannusarvio (2021) tälle hankkeelle on 3,7–3,8 miljardia euroa. Radan hyöty-kustannussuhteeksi Väylävirasto on laskenut 0,44. Parhaillaan suunnittelusta vastaava Turun tunnin juna oy ei ole kustannusarvioita esittänyt, mutta yleinen kiihtyvä inflaatio ja etenkin rakennusmateriaalien kustannusten nousu ovat varmasti vieneet radan kustannusarvion reippaasti uudelle miljardiluvulle. Lisäksi Väyläviraston esittämästä kustannusarviosta puuttuvat kokonaan kaluston uusimisen kustannukset. Matka-ajan Helsingin ja Turun välillä on laskettu lyhenevän noin puoli tuntia. Melko kalliita minuutteja.

Venäjän järkyttävä hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut suuren muutoksen Suomen turvallisuustilanteessa. Siihen on ymmärrettävästi reagoitu muun muassa osoittamalla merkittävästi lisää rahaa Puolustusvoimille ja huoltovarmuuden ylläpitämiseen. Korot ovat nousussa ja Uniperista koituvat kustannukset vielä avoinna. Vanhan infran korjausvelka on miljardeja euroja. Sosiaali- ja terveyspalvelut kaipaavat lisää rahoitusta. Verorahoille löytyy tarpeellisempaa ja vastuullisempaa käyttöä kuin nämä ratahankkeet.

Vastuullisuutta pitää olla myös elinympäristömme suhteen. Ratojen rakentamisaikaiset hiilidioksidipäästöt olisivat suuret. Turun tunnin junan osalta Väyläviraston asiantuntija on arvioinut päästöjen kuittaantumiseen menevän yli sata vuotta. Uusien maastokäytävien vaikutuksista Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa Helsinki─Turku -hankkeen yva-lausunnossaan näin: ”On selvää, että ratayhteyden rakentaminen laajojen metsäalojen poikki tulee katkaisemaan ekologisia yhteyksiä. Ekologiset yhteydet puolestaan ovat elinehto ja edellytys lajien monimuotoisuudelle ja säilymiselle.”

Näitä uusia suuria ratahankkeita on viime vuosina lobattu erittäin voimakkaasti. Tulevat kansanedustajat saavat hankkeet varmasti pöydälleen. Toivottavasti päätöksiä osataan tehdä lobbareiden kuiskutukset ja aluepolitiikka unohtaen, koko Suomen etua ajatellen– vastuullisesti.

Timo Lähteenmäki

kaupunginvaltuutettu, Varsinais-Suomen maakuntavaltuutettu (vas), Salo

