Lapin Kansa kirjoittaa, että energiapäätöksissä tarvitaan kaukonäköisyyttä.

”Hätäilemällä syntyy harvoin hyvää jälkeä, mikä on taas nähty muun muassa energiapolitiikassa. Suomessa poukkoilevan politiikan pelinappulaksi on joutunut turvetuotanto, jota oltiin ensin ajamassa kiireesti alas, ja joka on nyt osoittautunutkin tuiki tarpeelliseksi.”

”Turve on energianlähteenä ongelmallinen, koska sen polttaminen tuottaa runsaasti kasvihuonekaasuja. Tästä syystä Marinin hallitus on päättänyt osana Suomen hiilineutraaliustavoitetta, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on perusteltu, mutta turvetuottajien näkökulmasta sen aikataulu on jopa kohtuuttoman tiukka.”

”Vähintään yhtä suuri ongelma on ollut se, etteivät askelmerkit tavoitteeseen pääsemiseksi ole olleet selkeitä.”

”Venäjän aloittama sota Ukrainassa ja siitä seuranneet mannerlaattojen liikahdukset energiamarkkinoilla pakottavat päättäjät tarkastelemaan lämmön ja sähkön tuotantoa uusin silmin. Turpeenpoltossa kyse on erityisesti kaukolämmön tuotannosta muun muassa Pohjanmaan maakunnissa ja Lapissa.”

”Lisäksi turvetta tarvitsee Huoltovarmuuskeskus, jonka tavoitteena on tuplata turpeen varmuusvarastot.”

”Turvetuottajien kannalta uusi tilanne merkitsee samaan aikaan huojennusta ja lisää epävarmuutta. Samalla se osoittaa, että turpeesta päätettiin luopua liian nopeasti.”

”Onneksi Suomessa ei ole sorruttu samanlaiseen hätäilyyn huomatta­vasti merkittävämmän energia­muodon kohdalla. Vihreiden vastustuksesta huolimatta Suomeen päätettiin aikanaan rakentaa lisää ydinvoimaa.”

Turun Sanomien mukaan saariston lumo pitää pintansa.

”Vaikka suomalaiset ovat koronarajoitusten jälkeen päässeet lomailemaan ulkomaille, ei kotimaisesta turistiryntäyksestä pari vuotta nauttinut saaristo ole tänä kesänä sentään autioitunut. Nyt on palattu koronavuosia edeltäneelle tasolle.”

”Saaristomatkailun kasvu voi kuitenkin tauon jälkeen jatkua, kunhan suomalaisten patoutunut tarve päästä ulkomaille hellittää. Kotimaan matkailijoiden silmät avautuivat koronavuosina huomaamaan, että saaristossa riittää koettavaa ja nähtävää.”

”Matkailijamäärien tasaantuminen keskellä kesää on jopa paikallaan, jottei varsinkaan ulkosaariston herkkä luonto joudu liian kovalle koetukselle.”

”Koko Saaristomeren heikko tila on saanut kasvavaa huomiota osakseen aina hallituksessa asti. Sanoista pitää päästä entistä enemmän tekoihin, koska se on myös saaristomatkailun elinehto.”