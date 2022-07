Näemme arjessa, miten suomalaisissa yrityksissä vallitsee osaajapula, resurssit ovat niukassa, kehitysvelka kasvaa ja teknologian käyttökohteita ei tunnisteta.

Suomi oli jälleen toinen kansainvälisessä Digibarometri-tutkimuksessa. Sen perusteella meillä on maailman parhaat edellytykset digitalisaatiolle, olemme kärkikastissa sen käytössä ja digitalisaation vaikutus on hyvällä tasolla. Teollisuusyritysten digitalisaation osalta Suomi löytyy sijalta neljä. Se ei kuitenkaan ole suomalaisen digitalisaation koko kuva.

Näemme arjessa, miten suomalaisissa yrityksissä vallitsee osaajapula, resurssit ovat niukassa, kehitysvelka kasvaa ja teknologian käyttökohteita ei tunnisteta. Lisäksi osa kansalaisista on jatkuvasti pulassa palveluiden digitalisoituessa, kun taidot eivät pysy kehityksen mukana.

Vaikka monissa suurissa teollisuusyrityksissä digitalisaation tila on loistava, Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna alle puolella kaikista yrityksistä oli käytössään toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) tai asiakastiedon hallintajärjestelmiä (CRM). Verkkokauppaa kävi alle 25 prosenttia yrityksistä ja tekoälyteknologiaa oli käytössä alle 20 prosentilla. Pilvipalveluita ilmoitti käyttävänsä lähes jokainen – valtaosalla se tosin tarkoitti sähköpostia tai toimisto-ohjelmistoja. Etäpalaverien lisääminen ei vielä riitä liiketoiminnan digitalisoitumiseen.

Pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on karumpi. It-osaajia ei juuri ole, ja yrityksiltä puuttuvat käytännön keinot ja halu digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Pk-yritysten tulisikin keskittää resurssit liiketoiminnan kasvattamiseen ja hyödyntää digitalisaatiossa valmiita ratkaisuja, toimintamalleja ja kumppaneita.

Tulevaisuuden kannalta on rohkaisevaa, että Suomi pärjää kansainvälisissä digivertailuissa. Jotta menestys jatkuu, on huolehdittava, että perusta digitaaliselle liiketoiminnalle on kunnossa erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä läpi toimialojen.

Juho Nevalainen

teknologiajohtaja, Sofigate

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.