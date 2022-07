Suomen eri vähemmistöjen juhlien tulisi näkyä enemmän mediassa, kouluissa ja päiväkodeissa.

Yleisesti ottaen Suomen lain ja nimenomaan perustuslain tulee edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja taata kaikille Suomen yhteiskuntaan kuuluville yhteisöille hyvinvoiva elämä.

Suomessa on erilaisia vähemmistöjä, jotka ovat vahvasti osa tätä yhteiskuntaa. Esimerkiksi suomalaisten muslimien yhteisö on yksi näistä vähemmistöistä. Suomessa ei ole tarkkaa tilastoa muslimien määrästä, mutta arvioiden mukaan heitä on ainakin 70 000 ja määrä kasvaa ajan myötä. Lisäksi muslimit ovat olleet myös osa Suomen historiaa 1800-luvun alkupuoliskolla. Esimerkiksi Suomenlinnan linnoitus- ja parannustöihin osallistui islamilaisia työntekijöitä.

Muslimeille sekä Suomessa että ympäri maailmaa on monia tärkeitä juhlapyhiä, muun muassa Ramadan, Eid Al-fitr ja Eid Al-adha. Näiden pyhien viettäminen on iso ja tärkeä osa muslimien elämää ja hyvinvointia. On myös todettu tieteellisesti, että uskonnolla ja hengellisyydellä on suora vaikutus mielenterveyteen ja hyvinvointiin.

Niin Suomen muslimeille kuin muillekin uskonnollisille vähemmistöille on tärkeää, että heidät huomioidaan ja nähdään osana yhteiskuntaa ja Suomea. Suomen eri vähemmistöjen juhlien tulisi myös saada näkyä enemmän mediassa, kouluissa ja päiväkodeissa, jotta jokainen voi kokea osallisuutta jo lapsesta lähtien.

Muissa maissa vähemmistöjä huomioidaan ja muistetaan heidän juhlapäivinään useammin. Esimerkiksi muslimienemmistöisessä Irakissa niin presidentti, pääministeri kuin eduskunnan puheenjohtajakin toivottavat kristityille hyvää joulua, vaikka kristityt ovat vähemmistö Irakissa. Myös esimerkiksi Kanadan pääministeri muistaa vähemmistöjä usein puheissaan heidän juhlapäivinään.

Minun viestini Suomen poliitikoille on se, että muslimien ja vähemmistöjen juhlapäivät olisi erittäin tärkeää muistaa ja onnitella niitä juhlistavia ihmisiä. Tämä on tärkeä yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin elementti, jolla voidaan rakentaa yhdenvertaista yhteiskuntaa.

Ahmed Mesaedy

asiantuntija, Suomen Pakolaisapu

