Autoilusta nauttiminen on ihmiskunnan kypsyyskoe

Autokeskustelussa tarvitsemme järjen lisäksi ymmärrystä tunteista, koska niitä autoilu synnyttää.

Kysymys oli hätkähdyttävä. Tapasin ihka elävän ihmisen, joka pohti, kehtaako nykyään sanoa, että pitää – tai suorastaan nauttii – autoilusta.

Moinen epävarmuus kertoo siitä, että tietoisuus autoilun haitoista leviää. Ja huonoja puolia kyllä riittää. Kun bensaa palaa, ilmasto lämpenee. Liikenne tuottaa noin viidenneksen Suomen päästöistä.

Autoilun vähentäminen on varsinkin kaupungeissa monella tapaa järkevää. Mutta tätä keskustelua ei voi käydä vain järjen tasolla – täytyy ymmärtää myös tunteita.

On nimittäin niin, että joillekin autoilu on elämäntapa ja suoranainen nautinto.

Ajonautintoa on vaikea tyhjentävästi määritellä, mutta sen kokeneet tietävät mistä puhun. Se on se tunne, kun kuski tuntee olevansa yhtä ajokin ja maiseman kanssa, kun ratti tuntuu synnynnäiseltä käden jatkeelta ja jokainen vaihdekepin liike on ilo.

Usein siihen liittyy vauhti tai tunne kiihtyvyydestä. Kokemukseen voi liittyä ääni – mitä räyhäkkäämpi, sen parempi. Jos haastattelee kymmentä autoihmistä, saa kuulla kymmenen eri ominaisuutta tai muistoa, jotka saavat heidän sydämensä läikähtämään.

Ajonautintoa tavoittaa harvemmin aamuruuhkaisilla kehäteillä. Valoisa kesäyö ja mutkainen maantie ovat todennäköisempi esiintymisympäristö. Ytimessä on tunne vauhdista ja vapaudesta.

” Miksi pitäisi välittää joidenkin mielihyvästä?

Ja juuri tunteista autoilussa on paljolti kyse. Autoilu sekä synnyttää tunteita että kanavoi niitä. Katsokaa vaikkapa keskustelua bensan hinnasta. Vapaudesta tai sen puutteesta siinä puhutaan, itsemääräämisen tunteesta.

Sillä sehän vasta tunteita herättää, jos näyttää, että joku on päsmäröimässä omia vapauksia, mieltymyksiä ja jopa asemaa muiden silmissä. Autosta on moneksi: se on statuksen osoittaja ja arjen välttämätön kulkine.

Entä sitten, on lupa kysyä. Kun haitat ovat kiistattomat, miksi pitäisi välittää joidenkin mielihyvästä, kun yhteisön edut menevät niiden edelle.

Voi ajatella, että tämä on ihmiskunnalle jonkinlainen kypsyyskoe. Meidän pitää oppia käsittelemään sitä, miten puhumme asioista, joista pidämme mutta joiden haitallisuudesta saamme päivä päivältä lisää tietoa. Bensa ja liha ovat näistä hyviä esimerkkejä.

Silti tulevillekin sukupolville lienee tarjolla ajonautintoja. Autoilua ei nimittäin olla kieltämässä, vaikka sellaisiakin tulkintoja kuulee. Ja sähköauto on sähäkkä kiihtymään, sanovat.

Kirjoittaja on HS:n datadeskin tuottaja.