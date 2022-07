Viikon puheenaiheet

1) Viisumit

Poliitikot heräsivät kesähorteesta, kun tarjolla oli kansaa kuumottava keskustelu. Moni otti tiukasti kantaa venäläisten turistiviisumeihin: niiden myöntäminen on lopetettava. Viikon mittaan sävyt lisääntyivät. Maahantulon ehdot on kirjattu lakeihin. EU-komissiokin muistutti, että matkustuspakotteita ei ole kohdennettu kaikkiin venäläisiin.

2) Herson

Sota Ukrainassa tuli uuteen käännepisteeseensä. Ukraina on aloitellut vastahyökkäystä etelässä, Hersonin alueella. Siirto tuli mahdolliseksi, koska Ukraina on pystynyt tuhoamaan venäläisten logistiikkaa ja eristämään miehittäjien joukkoja etelässä lännen tarjoamilla aseilla. Ukraina on tuhonnut täsmäiskuilla venäläisten ammusvarastoja ja komentokeskuksia.

3) Taantuma

Viikon talousteema oli taantuma. Taloutta seuraavat mittarit kääntyvät yksi toisensa jälkeen osoittamaan kohti taantumaa. Keskuspankit nostavat silti korkoja, koska ne katsovat, että kova inflaatio on suurempi riski kuin talouden hidastuminen. Suomessa kuluttaja muuttui heinäkuussa erittäin pessimistiseksi. Se povaa yksityisen kulutuksen hiljentymistä.