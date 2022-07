Pitää luottaa yrittäjän harkintakykyyn eikä holhota liikaa, kuten Suomessa on tapana.

Eduskunta käsittelee paraikaa esitystä yrittäjän eläkelaista (yel). Uudistuksen tavoite on täsmentää yrittäjän eläkemaksun perusteena olevan työtulon määrittelyä. Asia on olennainen, sillä työtulon määritys ratkaisee yrittäjän eläkemaksun. Maksu voi olla yrittäjälle erittäin merkittävä kustannus, sillä hänellä ei ole työnantajaa maksamassa valtaosaa maksusta vaan se on hoidettava itse.

Uudistus herättää yrittäjäkunnassa mittavaa huolta, sillä se uhkaa nostaa eläkemaksuja. Samalla se uhkaa heikentää jo entisestään pohjamudissa olevaa yrittäjän luottamusta eläkejärjestelmään. Moni kokee, että kyseessä on uusi esitys yrittäjyyden vaikeuttamiseksi.

Yrittäjät pelkäävät laajalti, että yel-maksua ohjaava työtulo määrätään laskurilla ja palkansaajan mediaanipalkalla ilman yhteyttä yrittäjän arkitodellisuuteen.

Moni pelkää, että yel-maksut menevät kankkulan kaivoon eikä niitä saa koskaan takaisin. Moni pelkää myös maksujen pakkokorotusta tilanteessa, jossa suhdanne heikkenee eikä korotukseen ole yrittäjällä varaa. Tämä voi lopettaa koko yrityksen.

On ilmeistä, että uudistus vähentää halua yrittää. Se ei ole Suomelle hyväksi.

Olennaista olisi luoda yrittäjille eläkejärjestelmä, joka antaisi ansioihin sidotun sosiaaliturvan aina, kun joutuu ottamaan yel-vakuutuksen. Tämän takia pakollisen vakuuttamisen alarajaa pitäisi nostaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle.

Pakollisen vakuuttamisen alarajan yläpuolella yrittäjällä pitäisi olla täysi vapaus valita eläke- ja vakuutusturvansa taso ja hoitamisen malli. Silloin päästäisiin eroon vaikeasta ja usein mielivaltaisesta työtulon määrittelystä.

Pitää luottaa yrittäjän harkintakykyyn eikä holhota liikaa, kuten Suomessa on tapana. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että moni yrittäjä hoitaa eläke- ja vakuutusturvaansa muuten, esimerkiksi vakuutuksilla ja sijoituksilla. Monella on laaja vakuutusturva ja sijoitustoimintaa vanhuuden varalle.

Yrittäjien on taas hyvä muistaa, että yel ei ole vain eläkejärjestelmä vaan se turvaa myös yrittäjän työaikaista sosiaaliturvaa.

Mikael Pentikäinen

toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät

