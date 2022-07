Päätösvalta näyttää siirtyvän taloyhtiöissä teknologiaosaajille, eikä se ole mielestäni toimivaa yhdenvertaista asukasdemokratiaa.

Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan etäkokouksista taloyhtiöissä (HS 26.7.). Kokouksia on kokeiltu korona-aikana Teamsin ynnä muiden sovellusten välityksellä.

Kokouksiin osallistuvat aktiiviset ihmiset, esimerkiksi hallituksen jäsenet, jotka ovat usein nuoria it-ajan kasvatteja, joille tietotekniikka on tullut tutuksi jo peruskoulussa. Vanhemmilta senioreilta puuttuu kuitenkin laitteita ja kokemusta verkkokokouksista, koska he ovat esimerkiksi eläkkeellä eivätkä ole saaneet työaikana atk-opastusta, varsinkaan verkkokokouksista. Teams-kokouksissa on lisäksi ollut katkoja verkon toimimattomuuden ja muiden syiden takia.

Päätösvalta näyttää siirtyvän taloyhtiöissä teknologiaosaajille, eikä se ole mielestäni toimivaa, yhdenvertaista asukasdemokratiaa. En tunne enkä tiedä, miten etäkokouksessa toimivat esimerkiksi normaalit rutiinit, kuten pöytäkirjantarkastus.

Mielestäni etäkokoukset ovat huono uudistus, jota taloyhtiöiden ei tulisi vahvistaa yhtiöjärjestykseen. Tämä muistuttaa taksiuudistuksesta, joka tuotiin lakiin pahasti raakileena.

Kari Toikka

eläkeläinen, Hyvinkää

