Edward Norton (oik.) ja Brat Pitt ovat pääosissa David Fincherin ohjaamassa elokuvassa Fight Club (1999), josta on tänä vuonna julkaistu kiinalainen muokattu versio.

Joskus pienet yksityiskohdat ja uutiset voivat kertoa valtavista asioista enemmän kuin pitkät analyysit. Kesällä yksi tällainen asia oli Kiinan päätös David Fincherin ohjaaman Fight Club -elokuvan (1999) sensuroinnista.

Elokuva päättyy kohtaukseen, jossa nimetön kertojahahmo (Edward Norton) kannustaa alter egoaan Tyler Durdenia (Brad Pitt) lähtemään rohkeasti matkaan toteuttamaan tehtäväänsä. Sen jälkeen hän seuraa tyytyväisenä, kun Tyler räjäyttelee toimistorakennuksen toisensa jälkeen.

Pilvenpiirtäjät roihuavat, kun Tyler toteuttaa kertojahahmon unelmaa – modernin kapitalistisen sivilisaation tuhoa. Molemmat haluavat vapautua tuon sivilisaation orjuudesta.

Ideologisesti elokuvan sanoma on kuin kommunistisen Kiinan korkea veisu länsimaista materialismia vastaan. Elokuvan tänä vuonna julkaistussa kiinalaisessa versiossa kuuluisa loppukohtaus on kuitenkin muutettu, kertoo slovenialainen filosofi ja kulttuuriteoreetikko Slavoj Žižek Project Syndicaten kolumnissa. Räjähdysten sijaan elokuva loppuu englanninkieliseen tekstiin, jossa lukee: ”Poliisi huomasi nopeasti koko suunnitelman ja pidätti kaikki rikolliset, onnistuen estämään räjähdyksen. Oikeudenkäynnin jälkeen Tyler lähetettiin psykiatriseen hoitoon suljettuun mielisairaalaan. Hän pääsi sairaalasta pois vuonna 2012.”

Slavoj Žižek käyttää tätä kiinalaista sensuroitua loppua esimerkkinä siitä, kuinka nykyajan voimakastahtoisia johtajia Vladimir Putinista Xi Jinpingiin ja Donald Trumpiin yhdistää yksi piirre: heille vallan säilyttäminen omavaltaisin keinoin on tärkeämpää kuin julkisesti lausuttujen poliittisten tavoitteiden, ideologian ja arvojen ajaminen.

Fight Club ja sen loppu luetaan usein kritiikkinä länsimaista liberaalia kulutusyhteiskuntaa kohtaan. Elokuvan nähneet tietävät, että loppua muuttamalla karsitaan pois myös tarinan hienoin hetki, kertojan ja Tylerin yhteyteen liittyvä olennainen jippo, joka mullistaa kaiken elokuvassa siihen asti nähdyn. Tai ainakin loppu pakottaa katsojan miettimään uudestaan, miten kohtaukset ovat edenneet ja kuinka ne on siihen saakka käsittänyt tarinan imussa väärin.

Kiinassa dramaturgian arvo ei paljon painanut. Tärkeämpää oli, että elokuva ei yllyttänyt ketään kansalaistottelemattomuuteen ja anarkiaan.

”Kiinan johtajille vallitsevan vallan puolustaminen on tärkeämpää kuin tietyn ideologisen agendan ajaminen”, Žižek kirjoitti. Sama ilmiö oli kyseessä esimerkiksi silloin, kun Texasin republikaanit päättivät kesäkuussa puoluekokouksessaan, että presidentti Joe Biden ei ollut päässyt laillisesti virkaansa. Vaalitulos oli heidän mukaansa väärennetty.

Venäjällä presidentti Putinin sotapropagandassa virallisen totuuden haastamisesta on tehty rikos. Sotaa saa kutsua vain sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi, ja Putinin aseman mietokin poliittinen haastaminen on uhkarohkeaa. Venäjän kehitys on esimerkki siitä, kuinka itsevaltaisesti johdettujen maiden ja demokratioiden välinen valtataistelu tulee olemaan yksi tämän vuosisadan suurimmista poliittisista kysymyksistä.

Suomessa ymmärretään Venäjän rajanaapurina varsin hyvin, että ukrainalaiset taistelevat kaikkien eurooppalaisten demokraattisten oikeuksien puolesta. Mutta mitä kauempana Venäjä on, sitä helpommin tuo uhka hämärtyy. Italian ja Ranskan populistisissa liikkeissä yksin energian nouseva hinta ja inflaatio voi riittää syyksi vastustaa tuen antamista Ukrainalle.

Slavoj Žižek kannustaa kolumnissaan Eurooppaa pysymään solidaarisena Ukrainalle ja vastustamaan aggressiivista mielivaltaa. Hänen argumenttinsa on varsin pätevä: ”Me muuten tiedämme, miten elokuva päättyy.”

Kirjoittaja on HS:n talouden ja politiikan toimittaja.