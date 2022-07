Jokaisen mursun elämä on arvokas

Seura-lehdessä runoilija ja tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio kirjoittaa, ettei mursunkaan olemassaolo ole enää itsestäänselvyys.

”Tänä kesänä tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun koko Suomi kohisi Ruokolahdella väitetysti havaitusta leijonasta.”

”Kuluvan suven erikoisuuksiin on kuulunut Haminassa ensi kertaa havaittu mursu – kovin toisenlainen tapaus kuin Ruokolahden leijona. Vielä kolmekymmentä vuotta sitten ei ollut älypuhelimia kameroineen ja yksittäisen ihmisen yksittäinen havainto jäi useimmiten todisteena sanaksi sanaa vasten. Tänä päivänä dokumentointiväline on välittömästi käden ulottuvilla, mikä helpottaa ihmeiden tallentamista ja jakamista. Valitettavasti aikamme on muussakin mielessä toisenlainen kuin kolmekymmentä vuotta sitten. Tuolloin eivät vielä ilmastonmuutos, lajikato ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen painaneet tietoisuudessamme ihmiskunnan tulevaisuuden suurimpina uhkina.”

”Mursu on valitettavasti vaarantunut laji – –. Siksi ponnistelut jokaisen mursuyksilön pelastamiseksi ovat välttämättömiä. Vaikka mursun kohtalo oli surullinen ja kyse oli ”vain” yhdestä yksilöstä, symbolisoivat sen pelastus- ja suojeluyritykset laajempaa vastuutamme luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.”

”Erityisesti oli hieno median välityksellä seurata Haminan poliisiviranomaisten toimintaa mursusta tehdyn ensihavainnon jälkeen, kun rantaan ajautunutta uupunutta merieläintä pyrittiin suojaamaan liialta huomiolta. Juuri tällaisia esimerkkejä tarvitsemme yhteiskuntamme auktoriteettitahoilta. Ei enää leijonan eikä myöskään mursun olemassaolo ole itsestäänselvyys. Jokainen elämä on arvokas.”

Mondo-lehdessä toimittaja-juontaja Kimmo Ohtonen kertoo kiertäneensä taidemuseoissa ja maailmanperintökohteissa kotisohvalla istuen.

”Sain pari vuotta sitten ilon olla mukana Ateneum-museon ja A-lehtien toteuttamalla virtuaalikierroksella, jonka avulla ihmiset pääsivät nauttimaan museon taideteoksista kotonaan. Kokemus avasi minulle aivan uudenlaisen todellisuuden tason. Mikä olisikaan parempi tapa tutustua muihin kulttuureihin ja avartaa omaa maailmankuvaansa, kuin hypätä virtuaaliseikkailuun.”

”Voiko virtuaalimatkailusta kehittyä ekologinen ratkaisu kuormitukseen, jota matkailu aiheuttaa ympäristölle?”

”Näiden reissujen teknologiassa on arvostelujen perusteella tosin vielä paljon kehitettävää.”

”Mutta jos niinkin ikiaikainen keino kuin muutama sana kirjan sivulla voi lennättää ihmisen maailman toiselle puolelle, jopa alkeellinen virtuaalimatkailu saattaa viedä tältä jalat alta.”