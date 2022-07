Edes monessa asiassa visionäärinen Tahko ei nähnyt, millainen menestystarina naisten urheilusta kehittyisi.

Arvostamani kirjallisuuskriitikko Veli-Pekka Leppänen arvioi (HS Urheilu 24.7.) monipuolisesti kirjoittamani elämäkerran Lauri Pihkala – Koko kansan Tahko (Docendo 2022). Hän tarttui kuitenkin julkistamistilaisuudessa käyttämääni termiin ”maineenpuhdistusoperaatio” ja ihmetteli poleemisesti, miksi miehen mainetta pitää puhdistaa.

Tutkiessani Tahkon toimia sisällissodassa tulin vakuuttuneeksi, että häntä on perusteettomasti syytetty Harmoisten sairashuoneen veriteoista. Vielä paksumpaa on, että häntä on syytetty ilman mitään näyttöjä Hennalan vankileirin teloituksista ja punavankien huonosta kohtelusta.

Tarkkaan ottaen sanoin julkistustilaisuudessa, että lähdin kirjoittamaan kirjaa ihmisestä, mutta valmista teosta arvioidessani totesin tästä tulleen maineenpuhdistusoperaation, vaikka se ei siis ollut lähtökohtana.

Kaikkea ei yhteen kirjaan mahdu. Tahkon kommentit urheilevista naisista olivat sellaisia, että niitä oli käsiteltävä. Kuten vanhan Tahkon henkilökohtaisesti tunteneet liikuntaneuvokset Leena Jääskeläinen ja Tuomo Jantunen totesivat (HS Mielipide 29.7.), kommentteja on peilattava omassa ajassaan.

Edes monessa asiassa visionäärinen Tahko ei nähnyt, millainen menestystarina naisten urheilusta kehittyisi. Kun hänen tavoitteenaan oli koko kansan liikuttaminen, hän olisi varmasti iloinen nähdessään tämän päivän naisten urheilua.

Kalle Virtapohja

filosofian tohtori, tietokirjailija, Kerava

